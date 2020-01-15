特朗普称美中达成历史性协议 对华关税暂不取消 北京增购两千亿美国产品

美中在白宫签署第一阶段贸易协议。特朗普总统发表谈话时称赞这是中美达成的一个“历史性协议!” 但他同时表示美国将维持对华关税一直到达成第二阶段贸易协议为止。 特朗普证实，他将亲赴中国进行第二阶段贸易谈判。

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中方出席签字仪式的是中国国务院副总理，中美贸易谈判中方带头人刘鹤。刘鹤带来了中国国家主席习近平的亲笔信，一名中国高官在白宫朗读了这份信。信中说，中美贸易协议有利于全世界。

特朗普表示，达成第二阶段贸易协议时，将取消所有对华施加的惩罚性关税。特朗普解释，为什么他要继续维持对华关税，”否则，美国手上就没有牌了“。但是，所有关税在达成第二阶段协议后将全部废除，特朗普表示，他没有开展第三阶段贸易谈判的计划。

目前，美国对中国3700亿输美产品施行惩罚性关税。

特朗普称， “今天标志着一个历史性日子，与中国一道穿越了一个阶段，双方将签署一个公正互利的贸易协议。出席签字仪式的副总统佩斯也表示，两个全球重要的经济体肯定还会有争议，但是这一天标志着美中关系上开始了新的一章。

特朗普说，中国承诺将严打盗窃仿冒行为。美国财长姆努钦稍早些时候表示，第一阶段贸易协议处理美国最关切的盗窃知识产权以及中国强迫性技术性转移问题。他表示，第二阶段协议，将会削减更多中国商品关税。

周三签署的协议标志着中美贸易战休战，这场大战不仅对中美贸易产生冲击，对全球经济也影响很大。

协议内容包括中国将在未来两年内增购2000亿美元美国产品，协议还包括可以使美国企业在中国更自由地经商的条款，以及中方承诺建构更坚实的法律基础，以保证遵守知识产权以及强迫性转移先进技术。

法国总统马克龙周三向记者拜年时警告，不希望美中出现缓和了，却翻开美欧紧张的一页。