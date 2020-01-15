美中贸易协议除机密附件周三全公布 继续维持对华关税

图为美中贸易谈判的三位最关键人物：(左)美国贸易代表莱特希泽、(中)美国财长姆努钦、(右)中国副总理刘鹤。

千呼万唤始出来! 美国贸易代表与财长联合文告宣布：美中第一阶段贸易协议周三在白宫签署。但是，美中并没有在减免中国关税问题上达成共识，也就是说，美国将继续维持贸易战以来对中国施加的关税。

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彭博新闻社称，美国针对中国输美产品的惩罚性关税起码维持到2020年11月美国总统大选的时候。北京一直敦促华盛顿全部或者部分取消贸易战以来针对中国输美产品施加的关税。

根据12月份华盛顿已披露的部分协议内容，针对相当于2500亿美元输美产品的25%的关税将继续施行。但是对另外1200亿中国输美产品，课征的15%的关税将减至7.5%。另外，特朗普同意取消原计划在12月15日针对另外1600亿中国产品课征15%的计划。

根据美国贸易代表莱特希泽与财长姆努钦周二发布的联合文告，中美贸易协议内容将于星期三正式向全世界公布，不过，有一个机密附件不能公布，不公布的原因是涉及中方购买美国产品的具体数额。

美国媒体稍早些时候评论，中国在与美国达成的第一阶段贸易协议中，做出令人瞠目结舌的采购承诺。但未来如何兑现承诺似乎不易。

路透社引述了解协议简报的消息人士指出，中国不仅承诺将向美国扩大采购500亿美元的能源产品；农产品方面也将在2017年向美国采购240亿美元的基础上，于两年内再增加约320亿美元。这份协议还规定，中国将向美国扩大采购800亿美元的制造业产品。

上述采购金额确实能缩小中国对美国一年享有约3000亿美元的贸易顺差。但研究中国商品流的分析师依然怀疑，北京能否吸收如此大量的美国产品，又不至于威胁到与其他供应国的关系、伤害本国供应商，还不用对进口标准和限额做出实质修订？

美国在中国副总理刘鹤率团赴华盛顿签字之日，特意把中国从操纵货币国名单上剔除，显然有意营造气氛。周二，股市汇市统统走高。人民币兑换美元达到七月底以来最高水平。

为了避免引起揣测和不实之词，莱特希泽与姆努钦发布的联合文告指出，美中之间不存在任何其他口头或者书面协议，不存在任何一个达成减免海关税的协议，任何与此相悖的传言绝对不实。

第一阶段贸易协议签署意味着持续近两年的中美贸易战结束，但不少人怀疑中美贸易战会彻底终结。在未来，双方还有第二阶段以及第三阶段谈判，以后的谈判涉及更多的是结构性改革，谈判也将更加艰巨。