蔡英文大胜 大陆官媒尴尬 网民惶惑

韩国瑜输了，中国大陆官媒对台湾总统大选结果的报道不多，且很别扭，但还算比较克制。几天来，网民还在不停地反应。

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新华社找到这样一个报道角度，“台湾地区领导人选举11日举行投票，得票第二大中国国民党候选人韩国瑜于晚间承认败选，这意味着得票第一大民进党候选人蔡英文连任台湾地区领导人”。如此古怪报道，反衬出网民的怀疑，“感觉像菜菜输了，憨憨赢了”。

中央社报道说，蔡英文获得台湾大选以来最高票，当天晚上，中国网友一篇骂声，但是，却微妙地几乎全将矛头指向中共当局。官媒对蔡英文的报道一直是“少数台独分子”不得民心，蔡英文高票当选让一些网民在“崩溃中”苏醒：“为何我这几年时不时看到媒体发文章或者评论说菜菜的支持率如何如何低，关于台湾的新闻都是什么台湾农渔民观光业如何叫苦连天啦，台湾经济崩溃啦，蔡英文民调极低啦等等？假新闻吗？”

也有更多针对官方的反应，是指向整个对台政策，网民在微博上激烈批评当局政策失败还想粉饰太平，有人说和平统一之路已断，再瞻前顾后等于“对台独让利”，谈到台湾选举，许多网民用的最多的词就是“武统”。声浪之大，动辄拿武力威胁台湾的环球时报总编胡锡进也发文降温，称“和平统一的旗帜在任何时候都不能丢”、“统一应尽量以中国社会代价最小的方式实现”。

官方还在坚定不移地表述着统一，王毅一席话高高置顶。人民日报微博帐号下挂着“王毅说分裂国家注定遗臭万年”，气宇轩昂，可奇怪的是，下面标注评论2947条，打开全都清空。难道说好话的不多，或者不是当局愿意听到的评论？然后有一个指示：“后面还有xx条，点击查看”，打开来看，满满的评论，仔细一看，全是僵尸帖，大约是机器发的，上百条翻来覆去重复着：“历史上只有一个中国”；“中国，一点都不能少”；“就是一个中国”；“痴心妄想，必须一个中国”，都是口号，干巴巴的，不像活人话语。通常在这个时候，会有网民出气骂人的，但评论里全是如同上面那样的口号，没有一句诸如 “留岛不留人”等威胁的话。

“武力统一”是个标志词，标志词下面头条是胡锡进的“若把武统台湾作为优先选项，我们需要2个确定性因素”的视频，胡锡进在絮絮叨叨，说如果中国没有武统这一终极选项，台湾早就独立了，他主张对台施加“丰富的军事手段”，比起他平时的杀气很重的话语来，这视频里讲的就够温和，可能是不能再火上浇油的意思。不知网民如何感觉，但底下的评论全清空了。

看着零星的尚未删掉的相关微博，给人的感觉，台湾这次选举的结果，好像让许多中国网民大梦初醒，感觉统一遥远，宣传有骗。因之对官媒的宣传也有点恨痒痒的。比如，11月初大陸推出對台26條優惠措施之後，大陸央視主播海霞对台湾民众柔性喊出“湾湾回家吧”。

一位叫张伟的漏网之鱼写到：“一句湾湾回家吧，把多少台湾人胆都吓破了。我的好朋友，为了投票，都是从菲律宾专程回去的。他说他最害怕的就是惠台23条，要让台湾同胞和大陆同胞享有同等待遇，甚至被吓到做噩梦哭醒。”的确，当时海霞喊出这句话后，大陆网民就有“陆陆该回中华民国”的对唱，台湾政论节目支持人陈凝观更有“香香(香港)被强暴，所以湾湾不回家”，这些，难道官媒不知道？

网民主宰五分钟说： “KMD太次了，连菜菜都干不过，看来要被新的在野党取代掉。统战争取党派无用，争取台湾民心为上。争取台湾民心，以争取大陆内部民心为上。除此以外，皆为虚妄。”

有过台湾旅行经验的中国大陆人对台湾愈行愈远抱着满满的遗憾，一位叫苏无的写到：“曾经说 台湾最美的风景是人 在台湾的交换的时候 遇见了很多美好的人 温柔 善良 平和 热情 坐早班车司机会道早安，东西遗失警察叔叔多次打电话让过去领，人们总把谢谢 不会 挂在嘴边。这是我记忆中美好的样子 但是在那里也见证了更多的无可奈何 就让那些美好永远保留在心里吧 下次也不知道何时能去了，哎。”