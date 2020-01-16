中国欧盟商会公布调查报告 呼吁北京遵守公开透明标准

中国欧盟商会1月16日公布调查报告，呼吁北京保障招标过程中的透明规则，尊重国际环境标准，呼吁欧盟在遵守环境与社会标准的同时，加强在交通，能源，与数字领域与亚洲的战略接轨，为新丝绸之路提供新的可行的发展途径。

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调查访问的132家企业中只有20家厂商表示，他们曾经投标参与一带一路计画相关项目。

法新社指出，由中国国家主席习近平所推动的一带一路标志性的外交政策倡议，受到多方批评，有舆论谴责计划运作方式缺乏透明，并且使亚洲以及非洲多个发展中国家陷入严重债务危机。

受访的欧洲在华企业表示，投标一带一路项目的最大的障碍就是项目招标缺乏相关资讯，采购系统也同样不透明。

根据参与投标的20家公司所透露的信息，他们中仅有10%是通过公开渠道获得投标项目的相关信息的。

中国欧盟商会在报告中写道：大多数企业是从中国政府方面获得消息的，也就是说，事实上，他们是被中国官方筛选之后才得以参与投标。

中标获得项目的欧洲厂商绝大多数都表示，他们之所以得标，是因为他们的产品或服务，没有中国企业可以提供；整体而言，最具代表性的产业就是金融服务业、机械业、物流业和大众运输业。

中国欧盟商会负责人Joerg Wuttke.对记者表示，就目前而言一带一路规划很少获得在华欧洲企业的参与。对他来说，一带一路计划基本上由中国企业一条龙承担，从融资，原材料的采购一直到修建都由中国企业负责。类似的运作方式自然可以提高修建速度，但是却使欧洲企业“大为困惑”，因为这很明显违背自由竞争的原则。

中国欧盟商会呼吁北京保障招标过程中的透明规则，尊重国际环境标准，对一带一路规划中的具体项目展开可行性研究。

中国外交部发言人耿爽在回答记者提问时表示，一带一路计划的招标活动都遵守“开放与透明”的原则。他说，是否能够中标关键取决于企业的竞争能力。

中国欧盟商会在报告中呼吁欧盟在遵守环境与社会标准的同时，加强在交通，能源，与数字领域与亚洲的战略接轨，为新丝绸之路提供新的可行的发展途径。