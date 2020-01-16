中美第二阶段贸易谈判将碰触中共经济体系核心

中美1月15日在白宫签署第一阶段贸易协议后，外界关注第二阶段谈判。法新社说，与第二阶段谈判相比，中美第一阶段协议的让步就是“儿童游戏”，并预言，美国将在第二阶段碰触中共政权经济体系的核心。

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中美贸易协议第一阶段谈判被认为是从最容易的部分入手，双方达成的协议是北京能接受的，甚至是北京已经要做的。法新社引述穆迪分析师徐晓光表示，中国似乎没有在不想让步的方面让步。其实，在第一阶段协议中，有关知识产权和开放金融市场的部分，在贸易战开打之前，北京就准备要做了。

法新社说，在中美第二阶段贸易谈判，特朗普将碰触中共政权的核心经济系统的核心，包括要求中国当局放弃政府对国企的补贴。

而中国政府2015年推出的2025计划的核心，就是通过对国企的补贴扶持，达到“制造强国”。特朗普政府认为，中国政府补贴国企是扭曲国际公平竞争，对美国企业不公平。北京似乎不会放弃这个计划，仅仅不再大张旗鼓提及而已。

对华盛顿要求中国采取新法律措施阻止和威慑假冒产品的作者，法新社说，第一阶段协议在这方面仅仅提出泛泛大方向：中国承认，有必要落实对知识产权的保护和建立完整司法体系。双方同意让所有非法占有商业机密的自然人和法人承担法律责任。

有分析认为，中美执行第一阶段协议如果遇到障碍，将可能让第二阶段的谈判翻车。抛开人权问题，香港示威，中美战略对抗不谈，单是中国经济放缓，便可影响北京实现增购美国2000亿美元的承诺。除非中国对美国农产品和能源产品的需求猛增，否则中国将不得不做出政治决定，用美国产品顶替其他国家产品的进口。

中美什么时候可以达成最终的贸易协议？特朗普上周曾表示，第一阶段协议签署后，双方马上进入第二阶段谈判，并表示了希望最近去中国访问的愿望。可是他又认为，如明年11月他连任总统后再与中国签最终贸易协议，将会得到更好的结果。

法新社说，中美第一阶段贸易协议的签署，已足以让特朗普向选民炫耀他从中国人那里获得了奇迹般的让步。在选举年及弹劾他的程序启动之际，特朗普应该更愿意在这个节点暂停下来。

穆迪分析师表示，面临经济放缓的习近平倒有可能想在美国总统大选之前与美方达成最终贸易协议，以便能尽快摆脱特朗普对中国产品加征的关税。特别是如果一位民主党总统候选人战胜特朗普上台，那么民主党人对北京的立场会跟特朗普同样强硬，甚至更加毫不妥协。