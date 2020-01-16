习近平访缅甸: 一带一路走廊通往印度洋

中国国家主席习近平定于1月17-18日访问缅甸。法新社说，缅甸是北京一带一路计划的关键国家。在缅政府被指控对罗兴亚穆斯林实施“种族灭绝”受国际孤立之际，北京的支持对缅甸政府非常珍贵。

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习近平本次访缅甸应该是要巩固中国在缅甸第一大投资国的地位。缅甸目前的实际领导人是诺贝尔和平奖昂山素季。北京向缅甸提出建议，兴建一条中缅经济走廊，如此北京可将影响力扩展到印度洋。缅甸因此对一带一路战略至关重要。

缅甸军方对罗兴亚穆斯林施暴后，缅甸政府受到西方强国的指控。北京是少数几个向缅甸提供支持的政权，承诺向缅甸投资数百亿美元。

不过某些分析指出，习近平这次访问，对于缅甸有巨大风险，再次让人感觉缅甸过于依赖中国。缅甸的独立分析人士理查德·霍西（Richard Horsey）表示，缅甸过于依赖中国的定位非常危险。

不过，中缅关系也有摩擦：中缅边界的族群冲突，中国在缅甸修水库和输油管线对环境的冲击导致缅甸民众反中国情绪冒头。

北京在缅甸的旗舰项目包括一个庞大的工业区和耗资13亿美元在西部若开邦Kyaukphyu兴建的深水港。若开邦是罗兴亚人悲剧的中心，也是缅军与罗兴亚分裂武装发生冲突的舞台。

尽管若开邦暴力冲突不断，缅甸当局仍将这里设为经济开放区。西方投资者拒绝前来，中国却非常欢迎这个政策。

估计习近平本次访缅还想敲定2014年搁浅的中缅铁路计划。北京原定在若开邦深水港和昆明之间建一条近2000公里的铁路，与中缅油气管线基本平行。这条铁路线如果建成，将催生北京一带一路通向印度洋的经济走廊。但这个北京想要的经济走廊在安全方面并非没有引发质疑。除了武装冲突频仍的若开邦，铁路线还要穿过缅北山区众多反叛武装活跃的地区，才能到达中国云南。

另一个北京的大项目也应该被列入习近平与昂山素季的会谈议程，那就是2009年签署的，耗资36亿美元的克钦邦密松（Myitsone）水坝项目。该项目两年后被当地居民中断。反对者指控该项目将导致相当新加坡的面积被水淹没，并对伊洛瓦底江造成不可逆转的破坏。昂山素季（Aung San Suu Kyi）首先反对这个大坝项目，但她现在呼吁反对这个水坝的缅甸同胞重新考虑修建水坝的建议。中国外交部副部长罗朝晖上周表示，中缅两国在此事上“保持密切联系。”

据分析人士理查德·霍西（Richard Horsey）表示，在2020年末缅甸大选之前，恢复这个项目将是“灾难性的，适得其反的，不受欢迎的”。