台山法国EPR科技核电厂出现故障后已修复称未造成影响

距离香港130公里的台山核电厂表示，1月6日该厂2号机组出现部件故障，翌日凌晨1时已完成故障修复，并强调员工健康、周边公众和环境没有造成影响。根据传真社报导，该厂1号机组在2017年亦发生故障，但半年不到，即在2018年6月在未经宣布下正式“开机”投产。这也是全球第一个采用法国科技的欧洲压水式反应堆（简称EPR）的核电厂正式投产。

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香港保安局发言人15日表示，台山核电合营有限公司在其网站内，通报了一则有关台山核电站的运行事件。

报导指，1月6日下午六时，台山核电站2号机组一低压配电盘出现部件故障，1月7日凌晨一时完成故障修复。在故障修复期间，工作人员开展的非故障配电盘定期试验不满足运行技术规范要求。台山核电合营有限公司已及时将情况报告了核安全监管单位，并在公司内部开展了经验反馈。

报导又指，故障处理和试验期间机组始终处于正常安全状态。根据国际核事件分级表以及核安全法规，本次事件经调查后于1月13日界定为0级偏差。事件对机组安全运行、员工健康、周边公众和环境没有造成影响。

台山核电站位于广东省台山市赤溪镇，规划建设六台压水堆核电机组，一期工程引进第三代核电EPR技术，建设两台单机容量为175万千瓦的核电机组。根据核电厂的官网，引进先进的EPR核电技术，建设台山核电站，是党中央、国务院从国家能源战略高度作出的重要决策。

事实上，法国总统马克龙2018年1月9日访问北京时，与中国主席习近平在北京人民大会堂特别为台山核电站1号机组成为EPR全球首堆工程揭牌。

根据传真社报导，台山核电站1号机组在测试时有重要组件破裂，不足半年，该机组在未对外公布下，在2018年6月6“开机”。原设计国法国的EPR，因反应堆压力容器顶盖质量问题而延迟投产，台山会暂时使用该同款问题顶盖至2025年4月，期间会尽力开发有效检查使用中顶盖的方法。此外，传真社记者翻查中国国家核安全局文件发现，1号机组在启动反应堆之前，仍然出现各种机件及人为问题。

中广核当时针对传真社的报导回应时指出，1号机组完成了首次临界活动，并指台山核电严格遵循相关法规和监管要求开展项目建设工作，首次临界前已全部完成监管机构提出的要求和措施后，并得到监管机构批准。回应又提到，1号机组正在开展临界后的测试工作，已经完成的测试结果满足设计要求，测试工作将按计划继续进行。

有关今次2号机组部件出现故障问题，台山核电合营有限公司已于其网站公布该宗运行事件的详情。公众可在其网站（www.tnpjvc.com.cn）的“企业与社会”内的“安全信息”内的“运行事件”分页上浏览。