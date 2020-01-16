支持反送中“国难忠医”创办人广州“嫖妓”被捕

上星期在广州失踪7日的香港民间组织“国难忠医”创办人“肥仔”（化名），根据“肥仔”所读的广州中医药大学大学通告，肥仔因涉嫌“嫖妓”被捕，而且已“供认不讳”。支持反修例运动的国难忠医回应查询时表示这是“旧手法、不意外”。

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壹周刊报道，广州中医药大学15日向肥仔的同班同学发通告，指他因涉嫌嫖娼遭民警拘捕。通告指出，民警本月8日晚上11时半在广州市越秀区上苑酒店房内，当场抓获涉嫖娼的肥仔，同场拘捕一名卖淫女子，并捡获安全套、润滑剂及嫖娼款项。通告又指，民警查明涉事人涉嫌于去年11月8日及12月16日，以同样方式进行嫖娼的违法行为，又指他对嫖娼行为供认不讳。

国难忠医另一创办人“细牛医”上周五与肥仔母亲会见传媒时，指肥仔8日晚上“被消失”前正与他用语音讯息闲聊，相信他当时身处宿舍，但突然称要开门，亦听见其轻快脚步声，此后失去联络，与通告所指肥仔当时在酒店房间嫖娼的说法有矛盾。细牛医当日又指，肥仔的室友同晚被掳走并被拘留24小时，肥仔仍受行政拘留；至昨日已被拘留七天。

过去是香港电视台大陆新闻组记者的浸会大学新闻系高级讲师吕秉权表示，大陆有流行语称“顺我者昌，逆我者嫖娼”，“嫖娼”是中共对付打击对象的惯技，因为嫖娼罪可以行政拘留，毋须经法院审议，拘捕至在看守所拘留均由公安一条龙包办，加上设局容易，“叫个女孩进间房，之后公安到场就人赃并获”，过去常见于对付上访者及维权人士。

吕秉权分析指，早前“被嫖娼”的英国驻港领事馆职员郑文杰，中方希望从他身上获取英方机密情报，甚至迫使他“承认”英方策动反修例运动，支持中方的外国势力说法；中共又看中肥仔创办的国难忠医掌握求助者资料，同时希望杀一儆百，恐吓其他Telegram （社交网站）群组管理员，以及切断抗争者的支援。

民主党立法会议员林卓廷指出，中共治下的嫖娼、逃税及寻衅滋事罪均属“百搭罪名”，任意用来打击异见分子，毫无底线，现时对港人的打压手段越趋恶劣，防不胜防。他认为，诬蔑罪名的罗网非常宽阔，界线难测，“君子不立危墙之下，所以我一向都劝市民没必要就不要回去（大陆）”。