杀害民航总医院女医生凶手火速判死刑

杀害北京民航总医院女医生杨文的凶手1月16日被北京一家法院速判死刑。杀人现场视频在网上流传，引发震惊和愤怒。多年来，中国医暴事件频繁发生，舆论呼吁保护医生安全的同时，也出现质疑医疗资源分配不公，医院财政制度导致住院难的声音。

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2020年1月16日，北京市第三中级法院以故意杀人罪，判处被告孙文斌死刑，剥夺政治权利终身。这个宣判离案发仅23天，被指火速判决。

北京第三中级法院的官方微博信息称，法院审理查明，被告孙文斌及亲属2019年12月4日将其母孙魏氏送至民航总医院治疗。因孙文斌不满杨文医生对其母的治疗，怀恨在心、意图报复。12月24日早上6时许，孙文斌在急诊抢救室内，持事先准备的尖刀反复切割、扎刺值班医生杨文的颈部，致杨文死亡。他行凶后报警自首。

法庭认定孙文斌自首，但指出，他故意非法剥夺他人生命，构成故意杀人罪，且“犯罪性质极其恶劣，杀人手段特别残忍”，“情节、后果特别严重，社会危害性极大，虽有自首情节，但不足以从轻处罚”。因此当庭一审判决他死刑。

杨文医生被一名患者的亲属残忍杀害，为中国频频发生的医暴案再添一例。案发后舆论一边倒对杨文医生的遭遇痛心，指控凶手凶残，但不清楚舆论的压力是否是凶手今天被火速判死刑的原因。

目前为止，没有看到中国媒体讨论医院制度对这起悲剧的影响。但是中国网络有人讨论医疗系统制度问题，包括医院因经济原因，不让病人住院超过15天，导致有些病人被迫频繁转院等问题。