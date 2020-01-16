日本出现首例武汉不明肺炎

中国武汉爆发不明肺炎，日本厚生劳动省1月16日表示，日本证实出现第一起病例，患者为一名中国籍男子。厚劳省计划就该患者在日本曾与谁接触、感染是否扩大继续展开调查。

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法新社报道，日本厚生劳动省表示，武汉爆发不明肺炎，一名30多岁来自神奈川县的男子检测呈阳性反应。厚生劳动省说，这名男子是中国籍，曾到过武汉市。

厚生劳动省16日透露，医疗机构在该名患者最初就诊8天后的1月14日上报此事。目前没有发现他的家人和医生等人发生二次感染。但厚劳省计划就他在国内曾与谁接触、感染是否扩大继续展开调查。

据厚劳省介绍，该男子1月6日从武汉市返回日本。3日开始发烧，因为在服用退烧药后退烧，所以在机场的检疫中未被发现。6日他在神奈川县的医疗机构就诊，报告“曾去过武汉市”。之后因一直发烧，他10日前往其它医疗机构，后来转到能够住院的医疗设施。14日在接受肺部X光检查时发现有可能变得严重，因此通过保健所上报厚劳省。

日本国立感染症研究所对这名男子的样本进行了检查。第一次检查未发现病毒基因，但15日晚上的第二次检查呈现阳性反应。

共同社说，为了今后能尽早把握患者发病，从武汉市返回日本的人若在X光检查中被诊断为肺炎，即使不严重也要去保健所咨询，强化了监控态势。

世界卫生组织（WHO）表示，这种新型病毒可能扩散，并对全球各地的医院发出警告。