武汉新增感染新型冠状病毒死亡个案

武汉卫健委周四公布新增一宗感染新型冠状病毒死亡病例，死者为69岁男子。武汉肺炎蔓延日本泰国，韩国加强防疫。不过世卫指在中国境外发现新型冠状病毒感染不足为奇。

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武汉卫健委公布指死者姓熊，去年12月31日发病，今年1月4日病情加重，转入武汉市金银潭医院救治。入院时患有严重心肌炎，肾功能异常， 多个内脏器官功能受损严重。周三凌晨抢救无效死亡。

到周三为止，武汉市没有新增新型冠状病毒感染的肺炎病例。有5个病例治愈。武汉市累计报告新型冠状病毒感染肺炎病例有41宗，治愈出院有12个，在治理重症有5个病例，死亡病例2个。累计追踪密切接触人数有763人。

另据报道，韩国疾病管理本部周四表示，日本和泰国也出现确诊武汉肺炎患者，韩国将加强防疫措施。

据称，来自武汉的30多岁男子和60多岁女子分别于6日和8日入境日本和泰国，两人病情已经好转。

世界卫生组织指出，难以排除武汉肺炎病毒即2019新型冠状病毒“有限度人传人”的可能性，韩国疾病管理本部将致力尽早发现预防扩散。

韩国疾病管理本部指出，对访问武汉后14天内出现发烧和咳嗽等呼吸系统疾病的患者，将迅速划分病例并着手检测。

在泰国和日本相继确诊首宗新型冠状病毒感染个案后，世卫组织西太平洋区域办事处表示，在中国境外发现感染病例不足为奇，之后其他国家也可能会出现。由于仍然处于了解这种新病毒的早期阶段，病毒来源和如何影响人类还有很多未知数。目前, 世卫已为新型冠状病毒提供了临时指导，督促所有国家做好准备。