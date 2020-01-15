美中贸易战休战 特朗普手上还有牌

特朗普星期三与中国副总理刘鹤签署美中第一阶段贸易协议，由此暂时打住开打了近两年的中美贸易大战。中国承诺将在未来两年增购2000亿美国产品。在美国选举年之际，特朗普和他的选民可以松一口气。

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美中贸易第一阶段协议于美东时间11时30分，国际标准时间16时30分签署，中国国家主席习近平并不在现场，但刘鹤带来了习近平的亲笔信，习近平在信中说，中美贸易协议对中国、对美国、对全世界都有利。特朗普则指美中穿越了从未穿越的历史性一步，走向一个对等公正的双边协议。

在法新社看来，第一阶段贸易协议签署，将使在贸易战受害的、特朗普的基本盘之一 美国农民和制造商极大获利。特朗普当年竞选总统时，曾承诺一定要把美中贸易逆差减下来。中美贸易战后来扩至更广泛的领域。除了中国保证未来两年增购2000亿美国产品，这一长达94页的协议还包括有关制止盗窃知识产权及强迫性技术转移的条款。

法新社报道，签署第一阶段贸易协议，意味着双方暂时中止了一场世纪搏斗。中美贸易战的真正争执的是什么，在分析人士看来，不多不少，就是经济与技术的全球主宰权。

美维持对中最大压力

起始于2018年旨在终结中方“不公平贸易竞争”，这场世纪冲突最后物质化为数千亿美元的关税大战，特朗普率先向中国输美产品课之以惩罚性关税，中方随即反击，但是，由于美方对华出口远远不抵中国对美出口，在特朗普不断增加的惩罚性威逼下，中方终于无力继续进行等额关税反击。

不过，第一阶段中美贸易协议并未驱除关税阴影，美国财长姆努钦在签字几小时前已向美媒发出警告，如果北京不遵守协议，华盛顿随时可以施之以惩罚性关税。而且，双方虽然签署了协议，但并未按照中方要求取消全部或部分关税达成关税，因此，美方继续维持对华现有惩罚性关税，至少一直维持到第二阶段贸易谈判达成协议为止。一如白宫首席经济顾问库德洛稍早前表示，美国要继续维持对中国的“最大压力”。他对美国媒体说，“惩罚性关税”在达致贸易协议上“起到了根本的作用”，“特朗普做得很对。”美国白宫称，这一协议将使得美国经济增加零点五个百分点。

不过，特朗普在签署协议时表示，对华惩罚性关税一直维持到签署第二阶段贸易协议时为止。一旦签署第二阶段协议，所有针对中国的惩罚性关税全部取消。但是，第二阶段贸易谈判将涉及更为敏感的问题，这一谈判过程预料将会非常艰难。截至贸易战以来，美国累计对总数3700亿美元中国输美产品施加了惩罚性关税。

中美贸易战给中国经济造成不可估量的损失，同时也使得美国农民和工业制造商蒙受损失，他们是特朗普2016年胜选的坚定支持者。特朗普一直赞扬他们的“爱国主义精神”，要求他们耐心等待“美好的日子”。特朗普政府认为贸易战是一个与中国重归贸易平衡的必要的手段。作为前商人，特朗普一直宣称贸易战美国必胜，而且很容易取胜。他还不断地重复美国经济并未受到贸易战冲击，同时，他三番五次地呼喊，中国经济再也无法承受贸易战的重压，他列举一系列中国经济放缓的现象。

不过，这一前所未有的贸易战持续时间和强度制约了投资市场，由此不光影响到中国经济与美国经济的增长，也影响到世界经济增长。而且，课征关税的重负最后仍然落在了美国消费者头上。但是，姆努钦周三表示，这一协议的签署，对美国企业来说，是一个重大的胜利。

美国副总统彭斯出席了签署仪式，他跟着特朗普表示，““我们和您一样意识到我们和中国之间仍将存在差异，但今天开启了这两个世界最大经济体之间贸易关系的新篇章。我可以向美国人民保证，我们正在打造与中国和世界的更加有富有成效的关系的同时，我们的总统仍会继续坚定不移把美国放在第一位”。

特朗普还留着一张牌

所有美国的大电视台都在直播这一“历史性场面”，不过，电视上突然播出的美国国会民主党人说话的镜头使这一场面相当失色。主导众议院的美国民主党表示将向参议院转交对美国总统特朗普的弹劾指控条款，美国参院针对总统的弹劾审判应于周二开始。

无论如何，特朗普和他的团队继续强调美中正式签署第一阶段贸易协议的历史意义。美国财政姆努钦表示，“这是第一次，我们有了一个涉及强迫性技术转移、知识产权，金融服务、以及中方增购美国产品的全面性协议”，姆努钦强调，更重要的是，还有一个监督落实这一贸易协议的执行协议。白宫顾问库德洛之前已经表示，这一协议的签署可谓向前迈出了巨大一步。

特朗普政府强调很快将开始第二阶段贸易谈判，这一阶段谈判将包括敏感的诸如网络安全以及结构性改革等敏感领域。特朗普已经表示，他将为此亲赴北京。

特朗普手中还有一张牌，姆努钦表示，如果第二阶段贸易协议无法达成，总统将继续维持惩罚性关税。他强调，第二阶段贸易协议同样是一个可执行的协议。而且，特朗普在签署协议时已经表示，为什么继续维持对华关税，就是要保留着这张牌。直到与中方达成第二阶段贸易协议为止。