中国人均GDP1万美元 官方称人类历史重大突破

中国国家统计局今（17日）上午，公布2019年经济运行情况，其中国内生产总值（GDP）达99兆865亿元人民币，换算约合14兆3859亿美元，等于中国大陆人均GDP突破1万美元大关。中国统计局表示，这相当于人均GDP超过1万美元的世界人口翻了一番，是人类历史上的重大突破。

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据东森新闻今天报道说，中国2019人均GDP破万美元，中国统计局指，人类历史上的重大突破。根据统计，2019年大陆GDP总量为99兆865亿元人民币，接近百兆元大关，稳居全球第二，按可比价格计算，年增率为6.1%，符合年初设定6到6.5%之间的预期目标，但较2018年的6.6%继续下滑。

对于人均GDP破万美元，中国国家统计局局长宁吉喆指出，经济规模的提升，意味着人民收入增加、生活更加殷实，更是人类历史上的重大进步。大陆国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长许伟说，这意味经济规模更大，约14亿人口的巨大市场，也为世界各国拓展商机提供了重要机遇。

根据统计局同日公布的人口统计报告，2019年底，中国大陆总人口数为14亿0005万人，比上年底增加467万人。全年出生人口1465万人，人口出生率为10.48‰；死亡人口998万人，人口死亡率为7.14‰；人口自然增长率为3.34‰。从性别结构看，男性人口7亿1527万人，女性人口6亿8478万人，总人口性别比为104.45（以女性为100）。

据中国国家信息中心经济预测部副主任王远鸿分析，人均GDP增加，代表可支配收入也在增加。收入决定消费，这就意味着中国消费规模还将持续整体扩大，消费升级也可以持续推进。

该报道说，若以统计局同日公布的实际人均收入情况来看，2019年大陆居民人均可支配收入达3万733元人民币，比上年名义增长8.9%，扣除价格因素，实际增长5.8%，为首次突破3万大关；消费支出上，2019年，大陆居民人均消费支出2万1559元人民币，比上年名义增长8.6%，扣除价格因素，实际增长5.5%。