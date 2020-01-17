中国去年人口出生率降至1949年以来最低 加剧老龄化担忧

中国官方周五（1月17日）公布，2019年中国的人口出生率已降至1949年有记录以来的最低水平，该数据加剧了对人口老龄化趋势的担忧。

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法新社报道指，为避免出现人口危机，中国在2016年放宽了限制生育的独生子女政策，允许一对夫妇可以生育两个孩子，但该措施并没有达到预期成效。

据中国国家统计局周五公布，2019年中国出生人口1465万人，人口出生率为10.48‰，为1949年有记录以来最低。

报道指，中国的人口出生人数已经连续三年下降，继2018年的1523万和2017年的1723万之后，2019年出生人口降为1465万人。

尽管如此，中国的总人口还是在去年首次超过14亿人，年增人口467万人。

但劳动力人口在2019年继续下降。据统计局数据显示，2019年末，16至59周岁的劳动年龄人口8.964亿，占总人口的比重略降至64.0%，比2018年下降0.10％。统计指，这是劳动力人口比例连续第八年下降。

中国国家统计局局长宁吉喆表示，中国确实面临着人口结构的变化，特别是存在着老龄化的趋势。

为应对人口老龄化问题，专家呼吁中国彻底取消限制生育的政策。但同时，由于生活成本的上涨也限制了不少中国人生育更多的孩子。

中国计划今年将举行第七次全国人口普查，中国每十年举行一次人口普查，今年普查的时间点为11月1日零点。