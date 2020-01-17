武汉神秘疫情严重遭曝料隐瞒 有爱国病毒冠称

中国武汉市卫生健康委员会昨天深夜通报，15日又有一名当地新型冠状病毒感染肺炎者死亡，死者是69岁男性。目前当地累积的武汉肺炎病例仍是41例，治愈出院12例，在治重症5例，死亡2例。据当地网友近日表示，医院人多到躺在走廊地上，医疗资源明显不足。

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据中央社今天报道说，武汉肺炎疫情疑遭隐瞒，中国网友指患者多到躺地上。

湖北武汉去年底起爆发不明原因肺炎，至今已两人死亡，日本、泰国也出现感染病例，但中国境内至今却只有武汉公布疫情。当地网友近日表示，医院人多到躺在走廊地上，医疗资源明显不足。

该报道说，正值农历春节前夕，中国春运已进入第7天，庞大的人潮往返让民众担忧将加速疫情扩散。不少人在网上发文质疑“只出国不出省，是个爱国病毒”、“病毒都传染到泰国和日本去了，大陆上却不传染没事了，这病毒是爱国者还是侵略者？”

所在地显示为中国湖北省武汉市的微博帐号“＠树先生sss”16日上午11时许发文表示，他的父亲9日出现发烧症状，前往武汉新华医院治疗，经电脑断层扫描检查与验血，显示肺部有阴影，治疗3天未见好转，只能转诊到设有专门“发热门诊”（发烧门诊）的武汉同济医院。

他表示，进到医院后发现全是发烧患者，“人多到躺在走廊的地上，所有的检查都做了，打了两天针，医生居然说回家隔离，说没有办法办理住院，没有床位”。



报道引据这名中国网友表示，他的父亲返家后持续发烧，且出现喘气、无法呼吸等症状，几经周折送至金银潭医院，院方看情况严重才接收。他自己与母亲也发烧3天，经断层扫描也发现双肺感染，但院方称没有门诊部，无法打针治疗，因此他才发文求助。他在文末表示，“关于这个肺炎，我觉得有必要把情况说出来，以上言论我自己负责”。

这段发文引起中国网友转载，有人质疑“冠状病例都去国外了，国内除武汉外其它省分均无，还捂著压着，自欺欺人”、“只出国不出省，是个爱国病毒”。更有人称“如果事实真如 ＠树先生sss 所说，真的很想问问武汉卫健委卫计委在干什么…当年北京SARS也是开始没有重视，最后爆发”。

中央社说，但截至发稿“＠树先生sss”已将帐号更改为“@jgxrssu”，并删除所有发文。

武汉华南海鲜市场一带2019年12月起爆发不明原因肺炎疫情，病原体初判为新型冠状病毒，与引爆致命严重急性呼吸道症候群（SARS）及中东呼吸症候群疫情的祸首属同一家族。世界卫生组织已命名为2019-nCoV（2019新型冠状病毒）。武汉市卫生健康委员会昨天深夜通报，15日又有一名当地新型冠状病毒感染肺炎者死亡，死者是69岁男性。目前当地累积的武汉肺炎病例仍是41例，治愈出院12例，在治重症5例，死亡2例。

截至目前，一名来自武汉的61岁女性，以及一名曾前往武汉的中国籍男性，在泰国、日本确诊为新型冠状病毒病例。

官方消息说，目前武汉累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，已治愈出院12例，在治重症5例，死亡2例。累计追踪密切接触者763人，已解除医学观察644人，尚在接受医学观察119人，密切接触者中，没有发现相关病例。

目前官方释出的讯息包括：2019新型冠状病毒不排除有限度人传人，疾病潜伏期可能为2周，感染源不明。