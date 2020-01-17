中瑞建交70年 双边关系说特殊

2020年1月17日，瑞中建交整整70周年。70年前，瑞士与中国建交，认可了中华人民共和国的成立。据瑞士媒体认为，这个友好的信号，为后来的几十年瑞中外交关系打下了良好的基础，从上世纪70年代末起，瑞士就受益于中国的经济开放。不过，1949年10月7日，瑞士联邦做出决定，与中国建交，但瑞士既不想成为最早接受新中国的国家，也不愿落在太多国家之后。

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据瑞士新闻今天报道说，瑞中建交70周年，瑞士与中国关系特殊。

2020年1月17日，瑞中建交整整70周年。70年前的今天，时任瑞士联邦总统Max Petitpierre发送给中国主席毛泽东的电报说，“瑞士联邦总统很荣幸地通知毛泽东主席阁下，瑞士联邦决定，接受中国1949年10月4日公函中的提议，与中国建立外交关系。”

1949年10月1日，中华人民共和国成立。仅仅几天之后，中国政府便向瑞士联邦委员寄来了公函，提出建交。瑞士政府在收到这封公函的时候，很有可能想到了过去与苏联交往的种种经历。布尔什维克接手政权之后，瑞士与苏联断交，直至二次世界大战之后才重归于好，这场风波令当时的瑞士外交部长马瑟·皮雷-高莱茨(Marcel Pilet-Golaz)丢了乌纱帽。据瑞士人文、社会科学院(Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften)研究自1848年以来的瑞士外交政策和国际关系问题的专家说，“这段创伤性经历，无疑对瑞士在考虑与中国建交问题时产生了很大影响，”瑞士外交档案研究所(Dodis)所长Sacha Zala表示。

该报道说，中国经济的潜在发展趋势对瑞士有很大的吸引力。瑞士希望通过与中国的这个好的开始，能获得政治上的优势，比如将自己作为调停国的优势发挥到远东地区。

1949年10月7日，瑞士联邦做出决定，与中国建交，但瑞士既不想成为最早接受新中国的国家，也不愿落在太多国家之后。于是瑞士选择在1950年1月17日与中国正式建立外交关系，在西方国家中只有英国和斯堪的纳维亚国家“抢”在了瑞士的前面。据瑞士外交档案研究所的工作人员Thomas Bürgisser说，“在之后的年月，中国外交官总会提及瑞士是最早认可中华人民共和国的国家。”

作为最早承认中国的少数几个西方国家之一，瑞士一直受益于与中国之间的顺利交往。一个源自1959年有关瑞中关系的备忘录上，瑞士外交部的负责官员写过这样的笔记：“1950年围绕认可毛泽东领导下的中国政府时存在的大部分疑问，现在都得到了解决。”同一年中国总理周恩来借参加日内瓦举行的朝鲜-印度支那危机大会之机访瑞，与当年的外交部长马克思·珀提皮耶(Max Petitpierre)及联邦总统罗多非·路巴特尔(Rodolphe Rubattel)在伯尔尼会晤。

该报道称，后来在20世纪70年代周恩来接见一个瑞士使团时，还为1954年瑞士对他的接待表达过谢意。瑞士外交档案研究所的工作人员Thomas Bürgisser说，“因为那次我们的国家像接待其他国家贵宾一样接待了他，”据Bürgisser说，“中国总理周恩来的到访，奠定了瑞中之间特殊关系，在之后的年月两国之间也一直维持着这种特殊关系。”

该报道称，1975年的一份由瑞士驻京大使发来的信函中对新华社关于瑞航开通苏黎世-北京航线的报道中所运用的热情洋溢词语，发表了感慨，他说：“我很少听到中国关于西方资本主义国家的报道会用如此的赞美，只有像阿尔巴尼亚这样的中国忠实盟友，才有这样的待遇。”

据Bürgisser认为，“瑞士显然比其他国家更受益于中国的市场开放。”1979年3月，瑞士经济部长弗利茨·郝乃戈(Honegger)访问中国，与当时的国家领导人邓小平会晤，在这次主要以经济问题为主的谈话结束时，邓小平说：“瑞中之间有着良好的政治关系，欢迎合作。”