为什么习近平会吞下惩罚性关税

中美贸易协议一签，中国国内就有拿刘鹤比晚晴重臣李鸿章之议：“丧权辱国!” 习近平对这点应是料到了，要不为什么不去出席这一在特朗普眼中的“历史性协议”，在他眼中可能是“城下之盟”，而让刘鹤去签，至少显得特朗普屈就。

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这一协议有两条比较耀眼表面看很矛盾：第一，中方承诺增购两千亿美元货物。第二，美国继续维持对3600亿美元中国输美产品的关税。中国有一种不满的舆论，既然中方答应这么多条件，购买这么多货物，还要承受美国这么高的惩罚性关税，而且一直要承受到第二阶段谈判达成协议为止。更为甚者，特朗普在白宫签署协议前做了一个小时的讲话，其中就有一句明说美国为什么维持对华关税，“我不能丢掉手中的牌”，显然有预防中国变卦的意思。

谁输谁赢

而且这个长达九十几页的文本，有几十个使用“中国应”如何如何，或者“中国同意”做什么什么，“美国应”出现不到5次，另外还有一些“双方应”。给人感觉美国居高临下，要求中国如何如何的意思。这么几个因素加起来，表面看，似乎说是城下之盟也不为过。

习近平为什么吞下惩罚性关税？问题并不那么简单。先来看看一些对中美双方签署第一阶段协议得失、谁输输赢评论。『北京之春』荣誉主编胡平认为：“谁赢了，谁输了？当然是美国赢了。道理很简单，美国发动贸易战，就是以加征关税为手段向中国政府施加压力，促使中国在相关方面做出改变。如果中国拒绝任何改变，美国就输了。如果中国做出了改变，美国就可以说是赢了。中国小改，美国小赢，中国大改，美国大赢”。在北京的前中共总书记赵紫阳秘书鲍彤则认为说中国输了，说美国输了都不对。“生意总是要做的。协议是绝对必要的。如果中美无贸易，世界将会怎样？有第一阶段，才可能有第二阶段。必须前进! 必须坚持中美友好!”

还有一种观点认为这一协议对中国人民有好处。原北京天则经济研究所所长盛洪对美国之音表示，美中签订协议，实际上是纠正了过去中国对美贸易的不平等。他认为，美国迫使中国结构性改革对中国人民有好处。比如国有企业，在中国国内都不平等，国有企业有免费的土地，有大量贷款，民营企业是没有的，这些事不平等，美国推着中国政府改革国有企业，不要让他有那么多特权，难道不是对中国人民有好处吗？开放互联网难道不是对中国人民有好处吗，结构性改革实际上只是对中国的利益集团不利而已。

中国官媒则是有备而来，协议一出，重点放在强调双赢上面，新华社报道否认中国为签署协议做出了重大让步，强调协议彰显了中美经贸合作互利共赢的本质，官媒引述专家评论着意强调“双方”应如何如何，忽略文本中大量出现的“中国应”如何如何。其实，中美贸易战就是因为美国认为中国不遵守承诺，不遵守世贸协议，不正当竞争而打起来的，在协议中强调中方应遵守知识产权，应该不要强迫性技术转移等等，也很正常。

习近平在争取时间

去年五月份中美几乎快要达成协议了，在最后关头，习近平悔棋，导致一场更大的贸易战爆发，那么，这次，在美国在维持关税问题上拒不松口、习近平为什么还要冒着会在国内被指“丧权辱国”的背景下接受第一阶段协议呢？

根据多方的分析，第一协议的签订美中双方都有短期性的考虑，在美国，特朗普要度过选举关，让他的基本盘喘息；在中国，习近平不能再承受特朗普加税，中国的经济寒冬不能再持续下去，还有棘手的香港问题，这也是近日中共高层会议上说要“稳定外部环境” 的意思。由于这一短期性的考虑，特朗普把当初要求中国进行的一些关键性改革，诸如网络盗窃，终结补贴，国企改革等敏感问题放到第二阶段去谈，在第一阶段协议里，原则性地触及到知识产权与技术转移等问题，特朗普是要等到选举结束，腾出手来再来与中方解决更复杂的问题。

另据『华尔街日报』报道，去年12月，参与美方谈判的特朗普女婿库什纳提醒前来摸底的中国驻美大使崔天凯，不要胶着于关税的问题，要考虑如果达不成协议的话，特朗普就会在12月15日下令对另外1560亿美元中国输美产品加征新关税。据此，中方清楚了只要不把减免关税作为先决条件，特朗普现在也不会强逼中方取消补贴和改革国有企业，虽然是城下之盟，但让中方争取到了时间。

第二阶段谈判涉及网络盗窃，国企补贴，实际是要中共放权，将触及到中国的经济制度问题，谈判起来将非常艰难，不少分析认为将遥遥无期，有些分析甚至认为第一阶段协议就是终局。

有分析指习近平政权的算盘大约就是如此，出点血，多买点美国货，但是不要动摇我的权力基础。另外一方面，特朗普有选举考虑，习没有这种担忧，特朗普有任期，习可当终身主席，往后拖，以时间换空间。第一阶段贸易协议签署后，官媒报道时对于特朗普盼望很快开启对第二阶段谈判，连一个字都不提。

第一阶段贸易协议谈判漫长难产，第二阶段贸易协议至少也会同样坎坷且前景难料。