习近平出访缅甸 将发表联合声明

新华社报导，中国国家主席习近平1月17日应缅甸联邦共和国总统温敏（Win Myint）邀请，赴缅甸国事访问。这次出访时间为17、18日，双方将发表联合声明。

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据报导，习近平此行除了出席缅甸总统温敏（Win Myint ）的国事活动，还会和国务资政翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）会谈，并会见缅甸国防军总司令敏昂莱（Min AungHlaing），与缅甸议会和政党人士交流。

这场缅甸外访之旅是习近平自2013年上任后，除专程参加国际活动外，首次在新年初访赴单一国家，也是时隔近19年后，再有中国国家主席访问缅甸。

缅甸媒体16日刊发习近平署名文章，内容提到要深化共建「一带一路」合作，推动中缅经济走廊由概念规划转入实质建设。

陪同习近平出访的有：中共中央书记处书记丁薛祥，中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，国务委员兼外交部部长王毅，国家发展和改革委员会主任何立峰等。

习近平将同缅甸签署一系列规模庞大的基础设施协议

习近平出访缅甸是为了纪念两国建交七十周年并在缅甸被指控对罗兴雅穆斯林实施种族灭绝而受国际孤立之际，提供支持兼推动数十亿美元基础设施计划。习近平是继前中国国家主席江泽民2001年访问后首个造访缅甸的中国领导人。

法新社报导，习近平将同缅甸签署一系列规模庞大的基础设施协议，作为中国“一带一路”倡议的一部分，而这项全球贸易计划有望改变缅甸面貌。所谓的中缅经济走廊（CMEC）的核心为，在若开邦中部皎漂斥资130亿美元兴建深水港，成为中国通往印度洋门户，并建造一条连结港口跟附近一处计划兴建工业区，以及两国共同边境的高速铁路。

中国虽为缅甸经济命脉，但后者对前者日益增加的影响力仍保持警惕。去年两国贸易金额达168亿美元，且中国是缅甸最大债主，缅甸外债有4成来自中国。

习近平18日将分别会见昂山素季与军方首脑敏昂莱，但昂山在习近平来访前却罕见访问克钦邦，当地是自2011年起停摆的密松大坝兴建计划所在地。

该计划是习近平担任国家副主席时，在2009年与缅甸军政府签署的，但这项由中国出资36亿美元兴建的计划，最终因缅甸全国反对而搁置至今。当时反对的昂山态度似乎已经改变。

法新社说，除经济利益外，缅甸与中国的关系还有其他好处。习近平本周在缅甸官媒一篇专栏文章中表示，中国支持缅甸“维护自身合法权益和国家尊严”。中国在罗兴雅问题上不批评缅甸政府和军方。