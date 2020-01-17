北京安抚: 不会走到与台湾摊牌

中国大陆国务院台湾事务办公室原副主任王在希接受官方媒体采访时在预测两岸未来四年的关系时说，台湾总统蔡英文高票连任，两岸关系基本上会处于一个冷对抗的局面，但他认为两岸关系不会发展到摊牌的局面。该官员说，大陆在坚持和平统一方针的同时，也要做好迫不得已用非和平的方式去解决台湾问题的准备，并说“武统”的声音也是大陆民情民意的一种反映。

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据中央社今天报道说，国台办原副主任指，两岸关系不会到摊牌局面。

据《环球时报》1月17日报道，王在希接受专访时说，蔡英文高票连任，未来四年两岸关系会完全陷入僵局，关系已不可能改善，基本上会处于一个冷对抗的局面。蔡英文不承认“九二共识”和一个中国原则，连任以后更加不会改变这一立场。不过王在希认为，蔡英文不敢走得太远。估计会继续推动“去中国化”，把“中华民国台湾化”一步一步地往“台独”方向挪动，但不敢太明目张胆。中国大陆的《反分裂国家法》三条底线在那里。蔡英文对此很清楚。

据他分析道，蔡英文在胜选感言和记者会上特别强调两点：一是要“守护主权、守护民主”，这是说给台湾老百姓听的。二是强调不挑衅、不冒进，继续履行承诺，维持两岸关系稳定，维持现状。王在希认为蔡英文是想在两岸关系和平稳定的前提下一步一步推动“台独”，搞急了会重蹈台湾前总统陈水扁的覆辙。

该报道说，王在希还认为，两岸不可能脱钩，政治、历史、文化、社会的深度联结是千丝万缕、割不断的。经贸层面来看，台湾完全离开大陆很难发展。蔡英文也清楚，现在搞政治“台独”、法理“台独”办不到，只能先搞文化“台独”。

对于武统这个选项，王在希强调，和平统一是大陆努力争取的目标，是两岸统一的一个选项，但不是唯一的选项。现在台湾岛内局势发展趋向令人忧虑，分裂势力已在台湾坐大，由过去的地下变成公开。在这样的情况下，大陆在坚持和平统一方针的同时，也要做好迫不得已用非和平的方式去解决台湾问题的准备。

王在希说，制定《反分裂国家法》就是出于这种考虑。“武统”的声音也是大陆民情民意的一种反映。