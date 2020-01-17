台民调显示香港反送中因素对大选影响最大

众所周知香港七个月的反修例运动对台湾的大选有相当的影响，但台湾最新的一项民调显示，香港因素不但影响台湾大选，而且是影响最大的因素，对年轻选民一族，影响尤其大。

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自由时报引述“台北市信民两岸研究协会”16日发布选后最新民调，发现在选举期间诸多事件中，以香港“反送中”事件对大选影响最大，有高达26.7％选民坦承为此改变支持对象，其次为“国民党提名吴斯怀为不分区立委”，有21.8％选民因此改变投票意愿。

“信民两岸研究协会”最新的民调分析选前几个热门争议事件，对大选结果的影响力，包括香港反送中、国民党提名吴斯怀为不分区立委、电视政见会与辩论会、反渗透法及王立强共谍案等五件新闻事件，以香港反送中影响力最大。

接受访问者中，有26.7％选民坦承他们因香港反送中事件而改变支持对象，尤其年轻族群最为明显，20至39岁选民改变投票意愿幅度超过33％；而国民党不分区立委名单争议也引发选民不满，因“下架吴斯怀”运动而改变支持对象的人也有21.8％。

电视政见会与辩论会则让18.9％人改变投票对象，反渗透法为15.3％，有12.1％人因王立强共谍案而改变，不过民调也显示近6成（59.1％）选民早已决定投票对象，不会因这些新闻而动摇。

大选结果出炉后，台湾人普遍认为选举公正公开，67％民众对选举结果满意，也有超过3/4（75.3％）受访者认为选举公正，另外近半数（49.4％）认为经过本次选举台湾会更团结，并有高达70.7％民众表示选后对台湾的民主制度和发展有信心。

“台北市信民两岸研究协会”是由资深传媒人黄清龙发起的民间社团法人组织，于去年12月25日正式成立，是次民调委托毕肯市场研究股份有限公司进行电话访问，调查范围为全国22个县市，以设籍在调查范围、年满20岁的选民为对象，在2020年1月13日至1月14日期间，透过电脑辅助电话访问方式调查，成功访问1,070人，在信赖水准95％时抽样误差最大值为正负3.0％。