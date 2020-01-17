台湾多栖名人刘家昌愤起组党叫“中国台湾反共党”

台湾知名音乐人、钢铁韩粉刘家昌不满蔡英文总统成功连任，今（17）日晚间宣布筹划组织政党，党名叫“中国台湾反共党”，同时抨击中国共产党光说不练，纵容台独的成长。目前没有“中国台湾反共党”筹组细节。

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据自由时报今天报道说，轰中共光说不练！ 刘家昌宣布筹组“中国台湾反共党”。刘家昌还痛批共产党对台光说不练，宣布将筹组“中国台湾反共党”。

据刘家昌在脸书指出，“我不从政、不从商、无党无派，只是为中华民国说出实话”，现在被年轻人要求滚出台湾，过去亲眼目睹台湾退出联合国、与美断交，台湾人在外国领馆前，排了上公里的长队，要签证逃跑，他写了《梅花》、《中华民国颂》凝聚大家的爱国心。

该报道称，刘家昌认为自己在台湾创作近3000首歌曲遍及全世界，“在没版权的台湾竟买不起一幢房子，也没有健保卡，谁在台湾发财？”他说，自己“红遍世界，空有虚名而已，太恶心。”他自问待在台湾的近30个年头，已经为国家、社会尽心尽力了。

报道说，刘家昌强调，中国共产党光说不练，几十年来说中共自己想说的话，反而纵容台独成长，“不能再拖继续被凌虐了”，他提到，“共产党的拖，国民党的烂，民进党的骗，最后躲不过一场战争，为了永久的和平，该解决了，不能再让三个政党玩弄”，他宣布，“我筹划组政党。党名叫‘中国台湾反共党’。”