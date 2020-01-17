台湾大选 北京或惩罚挺蔡台商

2020台湾总统大选落幕，中国是否延续选前限缩两岸交流的政策引发关注。上报引述知情人士透露，去年12月下旬，多名台湾旅游业者赴北京拜会中国国台办主任刘结一，原本希望对岸在选后能放宽中客赴台旅游的禁令；不料刘结一竟警告业者，中国不会容忍“一边赚人民币、一边挺台独”的台商，一旦民进党胜选，中方将针对曾支持民进党的业者限缩接待中客业务，“绝对让他们感受到差别待遇”。

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据上报今天报道说，刘结一选前呛“挺绿台商”要差别待遇，涉台系统恐秋后算帐。

蔡英文总统在本届大选以800多万票获得连任，中国国台办一方面痛批民进党藉蓄意栽赃抹黑中国、挟洋自重、煽动两岸敌意等手段胜选，同时又低调重申对台政策不会改变。而中国在选前半年采取停止审批中客来台自由行、限缩旅游团等方式，藉经济牌对台湾施压，外界也关注是否相关措施是否在选后调整。

据知情业者透露，在去年耶诞节前，包括旅行社、精品业等观光相关业界人士赴北京拜会刘结一，希望当面表达大选后解禁自由行及放宽团客限制的诉求。不料刘结一在会晤中当场表示，一旦民进党赢得大选，自由行禁令将延续，旅行团数量也会严格控管。据转述，刘结一向业者表示，中国绝不会容忍“一边赚人民币、一边挺台独”的台商，但也不会全面限缩，以免伤害支持“一个中国”的业者，将会针对支持民进党或参与挺绿后援会的旅游相关业者采取不同作法，限缩他们接待中客及中国旅行团的业务，“绝对让他们感受到差别待遇”。

据该报道说，所谓“差别待遇”，除了指定由特定旅行业者承揽中客团行程及消费行程之外，据转述，对岸仍有意采取重点推销蓝营执政县市观光行程的作法，例如鼓励旅行团赴高雄、台中等非绿营执政县市观光。

该报道引述据知情业者转述，对于台湾业者表达希望选后尽快恢复中客赴台旅游审批，国台办回应“前提是国民党执政”，将逐步开放旅行团数及自由行人数；若国民党未能赢得大选，则在旅游业最重视的春节旺季，自由行禁令将持续。由于中方自去年8月1日起即暂停自由行审批，而自由行许可证有效期限为半年，因此中方禁令若继续，则到1月底时，自由行中客将正式挂零。

关于此次拜会，相关业者虽然证实曾与刘结一见面，但强调只是台湾观光业者的例行拜会，讨论新一年度的旅游交流，并未讨论大选情势。而据业者透露，国台办也有官员向他们表示，暂停自由行审批不是“惩罚观光业”，而是不希望中国民众赴台旅游时因选举活动而有人身安全等方面的顾虑；虽然曾谈到自由行许可将在1月底到期，但后续作法如何仍然不确定。

中国旅游部门去年7月底突然宣布暂停审批47座城市赴台自由行申请时，并未说明措施截止日期；而根据过去大选经验，中方一向会在大选前几个月就限缩旅行团来台数量，通常在选后的2月就会逐步恢复出团数。因此台湾业者对于选后中客来台缓步放宽有所期待，未料得到刘结一如此强硬的表态。

据该报道称，虽然目前仅有旅游业传出中国将进一步采取报复作为，其他业界尚未传出受到影响，但北京消息透露，面对大选的重大挫败，涉台系统必须有“杀鸡儆猴”的行动，才能对领导高层有所交代；但国台办公开宣示“对台政策不变”，也包括继续以“惠台措施”拉拢台湾人，不至于影响一般台商台生。

据上报说，事实上，中国在台湾大选结果不符预期时，对台商采取“选后算帐”作法并非首例。最早在民进党第一次赢得执政权时，中国官媒《环球时报》就曾列出奇美许文龙、宏碁施振荣、长荣张荣发、大陆工程殷琪四名“挺扁台商”，扬言中国政府将“端掉他们的生意”，对台湾企业界造成相当的恐吓效果。