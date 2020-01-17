国民党青壮派主张将九二共识束之高阁另提新论述学者批搞错方向

败选后的国民党展开路线大检讨。前总统马英九近日与青壮派民代讨论两岸新论述，青壮派希望提出国民党版的「新台湾前途决议文」；马英九认为，九二共识不是不能调整，在符合「中华民国宪法」、「民意支持」、「北京方面能够接受」、「国际能够理解」四前提下，他不反对九二共识有新的意涵。但台湾重量级学者认为，检讨九二共识是搞错方向。

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国民党籍台北市议员李明贤等四人前天拜会马英九，主张可参考民进党经验，拟定国民党版本的「新台湾前途决议文」，以「民主保台」为主轴，淡化「九二共识，一中各表」。

青壮派认为，国民党的九二共识若列入党纲，可将其束之高阁，新论述必须纳入「维持台湾民主制度的价值」；过去国民党对外策略采「和陆、亲美、友日」，现在要调整顺序改为「亲美、和陆、友日」。

淡江大学中国大陆研究所副教授张五岳坦言，符合前总统马英九所说的中华民国宪法、民意支持、北京方面能够接受、国际能够理解四原则是最佳状态，但要做到不容易，关键点在于北京如何看待和表述，如果他们的立场没有很大的改变，仍往一国两制台湾方案继续推动就很难。

国安会前秘书长苏起表示，聚焦在九二共识的名词是错的，现在要思考的问题是对陆关系要走向投降、对抗还是相处的方向；如果要相处，九二共识是一个方法，如果认为不好也可以找别的方法，重点是方向一定要搞清楚。

苏起说，除非国民党要跟民进党完全一样，对大陆采取全面对抗，那当然可以不要九二共识，变成另外一个民进党，否则台湾在美中、两岸关系里都需要一点灵活度。

文化大学社科院院长赵建民认为，检讨九二共识是搞错方向，现在不在于国民党要不要九二共识，而是未来四年两岸能不能维持和平关系，这跟国民党再起无关，因为国民党是反对党，执政党能否守住台湾的和平才是关键，这是执政党要去面对的问题，他质疑，「难道反对党要跟着反中吗？大家都反中以后两岸的未来该怎么办？」