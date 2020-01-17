德国之声专访巴总理：巴基斯坦为何不声援新疆穆斯林

巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan）接受德国之声主编Ines Pohl独家专访。他谈到了伊朗危机，以及国际社会对克什米尔争端的“冷淡”反应。他也针对巴基斯坦为何对新疆穆斯林的遭遇保持沉默做出解释。据伊姆兰·汗，新疆问题不能与克什米尔危机相提并论，并且中国是巴基斯坦好朋友，私下讨论是有的。伊姆兰·汗强调中国在巴基斯坦经济陷入困境时伸出援手。

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据德国之声报道，德国之声对巴基斯坦总理做专访，谈及巴基斯坦为何不声援新疆穆斯林。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan）接受德国之声主编Ines Pohl独家专访。他谈到了伊朗危机，以及国际社会对克什米尔争端的“冷淡”反应。他也针对巴基斯坦为何对新疆穆斯林的遭遇保持沉默做出解释。巴基斯坦总理伊姆兰·汗强调中国在巴基斯坦经济陷入困境时伸出援手。

该报道说，在德国之声独家专访中，巴基斯坦总理伊姆兰·汗针对区域政治有问必答。

据德国之声：你会不会认为国际社会对克什米尔冲突的关注太少？伊姆兰·汗回答：可悲的是，看看香港抗议活动引起的媒体关注。克什米尔的悲剧更大。

德国之声问：你觉得为什么会这样？伊姆兰·汗答：不幸的是，商业利益对西方国家更为重要。印度是一个很大的市场，这就是对克什米尔约8百万人以及印度少数民族反应冷淡的原因。

印度的 《公民身份修正法案》（CAA）公开反对少数民族，特别是针对印度2亿穆斯林。世界在这方面保持沉默的主要原因是商业利益。同样，从战略上讲，印度应该与中国保持平衡，因此，你会看到完全不同的两种冲突处理方式。

据德国之声问：你对克什米尔和印度的人权状况非常挑剔，我认为你想表现自己是穆斯林世界的代表。但是，当涉及到中国和维吾尔族穆斯林社群时，你却没有大声疾呼。这是为什么？为什么你不敢直言中国压迫维吾尔人？

据伊姆兰·汗回答说：嗯，主要有两个原因。首先，在印度所发生的事情的规模与中国维吾尔人发生的事情无法相比。第二，中国一直是我们的好朋友。巴基斯坦之前的政府留下了经济危机，而中国在最困难的时期帮助我们。因此，我们确实是私下而非公开地与中国谈论这些事情，因为这些都是敏感问题。

据该报道，这个专访是由德国之声主编Ines Pohl在巴基斯坦伊斯兰堡的总理府进行。