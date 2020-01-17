捷克海盗党推动布拉格市弃北京改与台北结为姐妹市幕后

捷克总统亲中国，但首都布拉格却弃北京改与台北结为姐妹市，其幕后故事是什么？台北中央社1月18日刊登对主导这一改变的海盗党布拉格市议员克劳斯娃（Michaela Krausová）的采访。

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欧洲一些国家的海盗党，以直接民主、透明政治和保障隐私权等公民权利为主要政见，支持者以年轻世代为主，在卢森堡、捷克和冰岛等国议会拥有席次。异军突起的捷克海盗党2017年众议院大选后首度挤进国会，在200席中佔有22席。根据民调，海盗党在捷克的支持率在15%到20%间，在众议院的9个政党当中排名第2或第3。

捷克总统泽曼以对中国友好闻名，2016年3月，中国国家主席习近平首次访问捷克，习近平来访时宣称捷克将成为中国在欧洲投资「永不沉没的航空母舰」。两国首都在两位元首见证下结为姐妹市，布拉格应中方要求在协定中承诺遵守「一个中国政策」，同意「台湾是中国不可分割的领土」，引发台湾外交部的抗议。

克劳斯娃回忆说：习近平首次访问捷克时，当时她在街上挥舞雪山狮子旗支持西藏人权，却被警察粗鲁逮捕，那次经验让她大为震惊，许多人跟她一样都发现捷克变了，从此，她对总统的亲中政策彻底失望。

2018年10月，布拉格举行市议会选举，海盗党跃居第二大党，与其它小党合作取得过半席次组成联合政府，代表海盗党竞选的贺瑞普（Zdeněk Hřib）出任市长。克劳斯娃也顺利选上市议员，终于得到扭转亲中政策的机会。

克劳斯娃首先试图游说联合执政的各党派，姐妹市关係应聚焦文化、观光和经贸合作，不能有政治性条款，「我们无意解除与北京的姐妹市关係，但不愿看到协定第3条的一中条款」。

在市府内部达成共识后，布拉格即与北京交涉。布拉格市长贺瑞普利用去年3月访问台湾的机会，主动向台北市府提议结为姐妹市，公然挑战齐曼的亲中政策。

布拉格的动作显然踩到中国红线，中方不仅拒绝讨论，还取消布拉格乐团中国巡迴演出行程，连串报复行动在捷克社会引起轩然大波。布拉格市府再也无法忍受中国的蛮横，只好中断与北京的姐妹市关係。

克劳斯娃强调，儘管总统和总理都反对，布拉格取消一中条款的行动得到民间支持。外交部长认为姐妹市是地方事务，尊重布拉格的决定，过去一年爆发多次与中国有关的丑闻，也根本改变捷克社会对中国的观感。

例如，捷克最顶尖的查理大学（Charles University），长年隐瞒中国大使馆捐款，主办会议为中国宣传。在中国提供消费金融的捷信集团老闆、捷克首富卡尔纳（Petr Kellner），也被揭发出钱赞助亲北京的报导，试图影响舆论。

克劳斯娃指出，几年前还支持中国的人，现在都开始反省，警觉中国渗透无所不在，愈来愈多捷克人对中国失去好感。民众也对布拉格市府勇敢对中国说不表示讚许，总统亲中立场正受到考验。

布拉格与台北结为姐妹市后，中国立刻解除上海和布拉格的姐妹市关係作为报复，贺瑞普还为此上国家电视台为他的政策辩护。为凸显友台立场，他特地在西装领上别上象徵中华民国和捷克友谊的国旗。

贺瑞普在捷克电视台（Czech Television）表示，中国有上百万维吾尔人被关进集中营，反观台湾才刚举行总统选举，从政治制度和人权等价值来看，台湾都比较适合做布拉格的伙伴。

在中央社采访中，克劳斯娃表示，现在愈来愈多捷克人对中国失去好感，她希望藉机扭转总统泽曼（Miloš Zeman）的亲中政策。