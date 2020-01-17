故宫鼠年除夕6688元夜宴或挨轰 被下餐

随着中国农历年春节将至，各餐厅纷纷推出年菜抢占新春商机，北京故宫角楼餐厅也于12日推出每桌6688元人民币的年夜饭，消息传出后迅速登上微博热搜。不过，餐厅近日突然通知顾客取消年夜饭，并退还订金，且于15日开始停止晚间对外营业。网络对故宫噱头贱卖历史文物精神猛批。

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据东森新闻今天报道说，北京故宫“6688元”年夜饭被秒杀！2天后却取消全部预订...有网叹：太可惜。

该报道引据《新京报》消息，开价6688元的故宫年夜饭包括餐前干果、6道前菜、3道海鲜、6种涮肉、6种素材以及蒸饺等，每桌按照10人起订，每增加一人，额外增加688元。

这项服务传出后迅速引发热议，“故宫年夜饭每桌6688元”12日登上微博热搜。不少网友认为，故宫过于商业化的声浪，年夜饭开价太贵，“一顿饭吃了贫困户一年的收入”、“半个月赚了我一年的钱，伤不起”。

该报道说，故宫年夜饭13日已经全部预约满，不过没过多久，多名预订成功的顾客表示，预约已被取消，订金通过工作人员微信返还。其中一位女顾客表示，她12日上午拨打了预约电话，当天下午就接到回信，确认其预订了腊月29当晚就餐，随后通过微信转帐支付了2000元的订金。

但该位女顾客在14日下午接到餐厅电话，被告知因为整修会导致停水停电，所以不能继续提供年夜饭服务，餐厅将退还订金，“开始觉得很幸运订到了餐，没有想到突然被取消了”。

据该报道称，年夜饭取消的消息引发热议，网友纷纷表示十分可惜，“这次年夜饭的取消，以后对于传统文化的创新，失去了很多本可以进行文化创新的项目”、“虽然我吃不起，但我觉得这个价格还算合理的，年夜饭本身就比平时会贵很多，更何况是北京”、“故宫角楼餐厅不在故宫角楼内”、“这次故宫做的没啥问题！起码在我看来这是文化自信的展现方式之一”。

但也有网友认为，“早该取消了，权贵才能约到吧？真有意思，这是故宫，不是家”、“角楼餐厅就是炒作故宫！肯定是被叫停了。和你们想像的没半点关系，在故宫神武门外！只能看到墙！”、“踏踏实实把古迹保护好就行了”。