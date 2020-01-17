教皇下令福建让权的主教传流落街头

据罗马天主教亚洲新闻报道，中国闽东教区（福建）原正权主教郭希锦周三接获驱逐令离开主教府，他与一起工作及生活的神职人员，被驱逐出福安市罗江街道罗江天主堂，他们被驱逐出主教府，现无家可归。

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据该报道说，闽东教区郭主教被驱逐出主教府，露宿街头；多位神父和老人家也无家可归。至少有五个堂区被关闭，包括福安、赛岐和双峰，圣堂的电力和用水供应被切断。当局以「消防安全」措施未达标准似有道理，但实是遭受迫害的借口。一些神父被赶出去了；修女们管理的老人院也被关闭。这三十多位老人家中，有些由亲戚收留，其他则无家可归。官方教会詹思禄主教被统战部越过。一些神父认为教廷「太轻易」地签署了《中梵临时协议》。

据亚洲新闻说，当局为了加快赶迁他们，昨天(1月15日)从建筑物上切断了所有电力和用水的供应。官方提出理由，出于安全原因。在教堂大楼贴了一张通告，说明该建筑物（10多年的所有许可证而建）未有遵照消防法规，因此必须「停止使用」。实际上，此等行动是官方藉以表达不满，向拒绝签署加入「独立」教会的郭希锦主教和其神父施加压力。

郭主教是《中梵临时协议》的「受害者」之一，该协议已经将闽东教区变为执行协议的「试点」。随着协议的签署，获取消绝罚令的官方教会詹思禄主教，应教宗方济各的要求，并得到郭希锦主教同意降职为辅理主教并让出正权主教职予詹思禄。不过，郭希锦主教从未接受加入独立教会，因此他未被政府认可，结果他现在无家可归。

该报道说，闽东教区多位拒绝签署登记的神父，亦有完全相同的命运。最近几天，由于「消防安全标准」的原因，至少五个堂区也被关闭，其中包括两个大堂区：福安，有超过一万个信徒；赛岐，有大约三千个信徒。在福安堂区，71岁的刘光品神父，是在毛派迫害后重建教会生活，现在他已经被逐出教堂，已经没有地方可开弥撒，但他仍留在福安。另一方面，在赛岐堂区，50岁的黄进同神父被驱逐离开该市。

在赛岐，1月13日，政府在堂区附近关闭了一间敬老院，该敬老院由仁爱小姊妹会管理，将近20年，接待并照顾那些无家可归的长者。 这房子住了三十多位长者。现在，有些老人家由其亲戚接回家，但是其他一些长者无家可归，在外流徙。

由于不遵守「消防安全标准」而关闭，这些理由仅仅是迫害的借口，双峰堂区的关闭，正好证明了这一点。警察把没有登记的神父驱逐出去。但几乎​​在此之后，官方主教詹思禄任命了另一位堂区神父（已签署为「独立」教会的成员），结果该教堂可以重新开放，尽管没有进行过任何楼宇结构修复。

据该报道称，信徒之间有很多痛苦和困惑。多天以来，福安市的天主教徒白天和黑夜一直在教堂里看守，那里的灯光和用水被切断了。他们中的一些人对主教提出了投诉和批评。詹思禄主教没有捍卫教会的自由，他「似乎更像是政治人物而不是牧者」。就他而言，詹思禄主教继续要求抗拒的神父签署成为「独立」教会的成员，以避免更多麻烦，并提醒他们，这是教廷在2019年6月发布的《牧灵指南》所指示的。

但是，在闽东教区57位神父中，至少20位神父没有签名。他们说，签名「仅仅是更大的迫害和控制的开始」，这往往使神父成为「党的官员」并同意不向18岁以下的儿童及青少年传福音（这与中国宪法背道而驰），并且要采取一切主动行动，传福音到至高无上的共产党。

该报道说，负责管理宗教和教会活动的统一战线和宗教事务办公室，决心铲除所有不屈从詹思禄主教的人。 据一些神父说， 詹主教对针对郭主教的所有驱逐行动一无所知。 郭主教和各个堂区的神父，统战部希望通过威胁对家人的报复来强迫不情愿的神父：将他们逐出家门或使家人受影响。

据该报道称，一些神父谈到教廷「太轻易」签署《中梵临时协议》。 他们说:「现在是梵蒂冈国务院从梦想中醒来的时候了，并承认它犯了一个错误，否则在这种情况下将是同谋。」