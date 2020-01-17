林郑：不接受香港有警暴说法反将一国两制失败诿过青年

提出逃犯条例修订、放任警察肆意执法的始作俑者林郑月娥，15日在立法会上强调，不接受有人形容修改过去七个月出现“警暴”的说法，又警告一旦一国两制消失，年轻人所担心日后会出现的情况，“可能由他们一手造成”。

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这位史上迄今民望最差的特首在立法会出席答问大会，多名泛民主派议员质问林郑有关过去七个月反修例风波中，警方的执法问题。民主派的公民党议员杨岳桥发言时批评，林郑利用100亿刚元推出10项民生纾困措施，为自己“买赎罪券”，又指她“一方面说要重建法治，但另一方面则对警暴视而不见，知不知道个丑字怎么写法？”

林郑强调，不接受有人形容过去七个月有出现“警暴”，又称警队是执法机构，为香港多次赢得最安全城市的美誉，“若无人犯法，警察又怎会执法？”她续指，当有人用越来越多的暴力犯法时，警察只可按警务处的指引，用最低及合适的武力回应。

林郑形容暴力“日益猖獗”，近几个月来不断有人丑化、抹黑及“妖魔化”香港警队，目的是要削弱警队的执法能力。她最后呼吁社会必须要支持警方严正执法，才能保持香港的稳定及安全。

林郑又透露，监警会将于提交首阶段审视报告，独立检讨委员会的筹备工作亦已接近完成，期望下月公布。林郑一直拒绝成立独立调查委员会，调查修例所引起的政治和社会风波，只愿意成立一个所谓独立检讨委员会。

林郑其后在回应民主党尹兆坚提问时，再度力撑警队，强调“我们的职责是保护全港市民，执法机构正正就是保护市民，有市民受暴徒恶意攻击，有商店受损毁，要政府及执法机关提供保护”，又提到有人被“私了”及起底恐吓。她指自己从来无敌视年轻人，“本人非常爱护青年人”，去年施政报告提出多项协助青年人置业、就业的措施。林郑表示，非建制派每次开口讲警暴及解散警队，“对香港伤害非常大”。

亲共的民建联蒋丽芸自称“代表香港年轻人”提问，指许多年轻人在过去七个月争取民主自由，令很多人感到大惑不解，甚至世界上很多人都不明白，“难道香港没有民主自由”，后来知道原来年轻人是担心在2047年后一国两制不能维持，会变为一国一制，问林郑如何保障一国两制。林郑回应指只要坚持贯彻一国两制的方针，维护一国之本，尊重两制差异，就有足够理由相信，一国两制便“有机会”行稳致远，2047年后都不会改变。

她又说，大部份年轻人都是香港回归后出生，一国两制确保了他们在成长的过程中，有相对繁荣及稳定的环境接受教育及就业，呼吁大家珍惜这个非常有效的制度，不要因为一时“误会”，欠缺对一国两制及基本法的理解，破坏这个重要原则和方针，否则年轻人担心日后会出现的情况，“可能系由他们一手造成”。

民主党邝俊宇发言批评，林郑过去半年令很多年轻人“受伤、流血、被捕，甚至丧命”，但她却诿过于人，将责任推卸给年轻人，除了香港市民外，还有部份建制派人士，甚至连警队都不满她。邝俊宇形容林郑是“‘揽炒’之母”、“满手鲜血”、“官到无赖胆自大”。

邝俊宇要求林郑在成立独立调查委员会后，履行选举承诺鞠躬下台。林郑回应说，会继续履行行政长官的责任，认为反修例事件已经衍生出很多暴力问题，再纠缠下去只会令社会内耗、令市民受伤害，希望大家珍惜法治。