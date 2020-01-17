林郑月娥竟说一国两制在2047年以后不变

香港特首林郑月娥周四说，香港一国两制在2047年后不会改变。香港1997回归中国时，北京曾承诺一国两制五十年不变，那么，50年之后香港照旧保持现有制度？

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林郑月娥当日早上出席立法会答问会时，一名建制派立法会议员向她提问：年轻人担心2047年后“一国两制”会变为“一国一制”，林郑是如此回答的：只要贯彻一国两制方针，维护一国之本，尊重两制差异，就有足够理由相信，一国两制在2047年后不会改变。

很难相信这是林郑月娥一厢情愿的表述，历史学者章立凡评论：“我估计是今上有旨了，她才敢这么说。”习近平是否有缓解香港局势的意思？刚刚上任的香港中联办主任骆惠宁15日在中联办举办 新春酒会上首度演说，大谈香港问题，虽然说了要止暴制乱，但16日出版 港媒多认为他在“吹和风”，表现柔性手段，甚至没有提及“暴徒”字眼。这是什么意思呢？

香港一国两制在中共允诺的五十年不变之后，依旧不变，本来是一个好消息，香港可以保持自己的高度自治，司法独立，大陆人享受不到的言论自由。

但是林郑月娥的这番表述也引起不少议论，有人评论，五十年不变都未能保证，还能相信五十年之后也不会改变。

的确，看看香港持续7个月的反送中风暴，港人在为什么而示威呢？不是就为保持一国两制不变吗？反送中是怎么发起的，就是林郑月娥推动立法会修订旨在有利于向大陆遣返嫌犯的『逃犯条例』，港人一下意识到一国两制赋予的司法独立要出问题了，才奋起反抗。几个月以后，特区政府又推出一个『禁蒙面法』，限制示威者蒙面，遭到香港最高法院判定不合基本法，这本来是体现一国两制的好机会，结果中国全国人大竟然指责香港高院的判决，威胁要出面释法，官方喉舌『环球时报』竟然说香港最高法院的裁决是“僭越”。香港人的五大诉求中有一条是要北京兑现承诺，让他们直选，当局根本不理睬。

香港反送中持续七个月了，选民的五大诉求，港府一个也没答应，示威者不服，港警严厉镇压，香港在世界面前上演了一幕幕暴烈的局面。香港人支持追求民主的示威者，11月底区议会选举时，大多数票都投给了民主派议员。日前结束的台湾大选，也深受香港事件的影响，台湾青年与香港青年息息相通，蔡英文大胜，北京的港台政策全面失败。

有分析指出，为什么北京给台湾推销一国两制全面失败，台湾人看到了一国两制在香港的遭遇。

林郑月娥16日还呼吁外界珍惜一国两制，不要因为一时误会就破坏这个重要原则和方针，否则年轻人担心会出现的情况，可能就是由他们一手造成。

后面这半句，又有点威胁的意思了。