欧中投资关键谈判 在华欧企促强硬 有威胁对华贸易战第二战场隐疑

欧盟驻华大使郁白今天表示，欧盟与中国之间的投资协议谈判正在取得进展，经过六年的谈判已进入“关键阶段”。由欧洲35个国家商业联合会组成的BusinessEurope批评，中国是欧盟主要贸易伙伴中限制最多的国家，该国投资壁垒众多、对合资企业要求严格，而且政府采购市场对欧洲企业关闭。欧洲企业呼吁欧盟决策者对中国采取更加强硬的立场，确保欧洲企业有一个平等的竞争环境。

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据路透社今天报道说，欧盟驻华大使称中欧投资协议谈判进入“关键阶段”。

欧盟驻华大使郁白(Nicolas Chapuis)周五表示，欧盟与中国之间的投资协议谈判正在取得进展，经过六年的谈判已进入“关键阶段”。郁白在北京举行的新闻简布会上表示，协议谈判“每个月”都在取得进展，欧盟将在协议中为欧洲企业寻求更宽的中国市场准入。

报道说，欧盟和中国都表示希望在2020年结束谈判。

据郁白还称，中国政府周四向他保证，最近签署的美中第一阶段贸易协定不会影响到欧洲企业。

欧盟贸易执委周四表示，欧盟将评估美国和中国达成的贸易协议是否符合世贸组织(WTO)规则。

欧盟是中国最大的贸易伙伴，中国是欧盟第二大贸易伙伴。

据该报道说，欧洲企业周四呼吁欧盟决策者对中国采取更加强硬的立场，确保欧洲企业有一个平等的竞争环境。

由欧洲35个国家商业联合会组成的BusinessEurope表示，中国是欧盟主要贸易伙伴中限制最多的国家，该国投资壁垒众多、对合资企业要求严格，而且政府采购市场对欧洲企业关闭。

据”BusinessEurope在写给欧盟执委会与欧盟各国政府的报告中表示，“欧盟必须重新考虑对待中国的方式，更加强调互惠与条件限制。报告强调了中外企业在市场准入方面的差异、中国企业在战略行业中的融资优势、廉价的土地和能源，以及北京对中国部分行业的支持。

BusinessEurope呼吁欧盟面对中国时用一个声音说话，共享有关中国的知识，并建议以对华政策为当务之急。

路透社说，中国未立即对这份报告表示意见。

BusinessEurope负责人Marcus Beyrer对记者表示，重新平衡与欧洲的关系符合中国的利益，因为如果现况持续下去将会改变全球经济架构，对以出口为导向的中国不利。Beyrer表示，由于中国已经与美国发生贸易冲突，双线开打贸易战对中国来说并不是个好主意。