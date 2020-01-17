欧盟要找中美贸易初阶段协议细节藏匿魔鬼

欧盟贸易执委周四表示，欧盟将评估美国和中国达成的一项重大贸易协议，看是否符合全球规则。“魔鬼藏于细节中，”欧盟贸易执委郝根通过视频连线对伦敦举行的一场会议发表讲话称，郝根表示，到目前为止，细节还“不太完整”。他本周在华盛顿会见美国官员。

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据路透社报道说，“魔鬼藏于细节中”，欧盟称将评估美中贸易协议是否违反WTO规则

据欧盟贸易执委周四表示，欧盟将评估美国和中国达成的一项重大贸易协议，看是否符合全球规则。

中美两国周三签署了第一阶段贸易协议，缓解了持续18个月的贸易争端。根据该协议，中国将在未来两年内增加购买2,000亿美元的美国商品和服务，作为交换，美国将暂缓及降低部分加征的关税。

据该报道称，“魔鬼藏于细节中，”欧盟贸易执委郝根通过视频连线对伦敦举行的一场会议发表讲话称，郝根表示，到目前为止，细节还“不太完整”。他本周在华盛顿会见美国官员。

据郝根指，“他们已经超出了通常达成协议的框架……他们是直接在双边基础上达成协议的，我们必须进行评估，看协议是否符合世贸组织(WTO)的规则。”

据郝根表示，协议中并未解决欧盟和美国之前希望中国进行的“结构性改革”，欧盟希望了解美中两国在第二阶段磋商中将会讨论的内容。