武大郎真有其人烈士 注册商标遭拒绝

中国有公司申请武大郎为商标但遭到工商管理部门以中国革命烈士不容亵渎为由拒绝，在网络引发议论。中国国家知识产权局证实武大郎同名同姓者，被列为革命烈士。不过，据信知识产权局商标局旗下网站中，申请“武大郎”相关商标的共73个，且不少都成功获得注册。

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据东网今天报道说，公司申请“武大郎”商标被拒，官方称是烈士。

武大郎普遍被认为是《水浒传》中的虚构人物。据书中剧情，武大郎是《水浒传》中的悲剧人物，除了貌丑家贫，还被妻子潘金莲戴绿帽。

据该报道，中国内地一间公司近日申请以“武大郎”作为商标遭到驳回，原因是武大郎是国家认定的烈士。国家知识产权局周二（14日）证实事件，引发网民讨论，但原来武大郎在近代史上真有其人。

该张驳回通知书在本月7日发出，提到相关商标申请违反《商标法》第10条、第30条的规定：“‘武大郎’为我国烈士，用作商标易产生不良的社会影响，不得作为商标使用。”

据消息说，中国内媒翻查国内的革命烈士名录，发现浙江宁波余姚县确曾有人叫武大郎，曾参加新四军的浙东游击纵队，1945年10月浙江嘉兴的澉浦镇牺牲。不过有网民发现，在知识产权局商标局旗下网站中，申请“武大郎”相关商标的共73个，且不少都成功获得注册。

据申请该商标的公司回应，在官方数据库“中华英烈网”中，确实有与武大郎同名的烈士。但驳回文件已被商标局收回，对方称会重新下发审查意见。