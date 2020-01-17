湖南博导导学生研究自己重要思想 校方称合规

湖南师范大学一篇博士毕业生答辩论文日前引起关注。据悉，其题目为“教育研究的想象力即以张楚廷的教育研究为例”，而该论文的指导老师就是张楚廷本人，答辩委员也包括了张楚廷。有学者指出该方式有失学术规范，可能影响论文的客观公正。但校方指符合相关规定。

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据香港01今天报道说，湖南师范大学教师指导博士生研究自己，校方称符合相关规定。

该报道引述红星新闻1月16日消息指，湖南师范大学宣传部一名工作人员表示，经审查，该论文答辩的评审程序和论文质量均符合相关规定，其他情况仍在调查中。据中国学术资源网《知网》显示，从2005年到2019年共有18篇硕博士论文研究张楚廷学术思想，其中15篇作者均来自湖南师范大学，有9篇指导老师为张楚廷本人。

报道引据资料显示，张楚廷1937年出生，是高等教育学博士生导师，课程与教学论博士生导师。根据湖南师范大学学校官网显示，张楚廷于1986年4月至2000年4月任湖南师范大学校长。

报道说，张楚廷成为自己博士生的“研究对象”，并要亲自指导学生论文答辩，不少人认为这是“学术腐败”、“拍马屁”，许多网友质疑此做法的正当性。首都师范大学教育科学学院博士生导师劳凯生对此表示，如果有学生是为了繁荣学术而研究张楚廷是没问题的，以往也有很多研究学者的相关著作论文。但是若张楚廷指导自己的学生研究自己，可能会丧失论文的客观公正，违反通常业内认可的学术规范。

历史学者、博士生导师许纪霖则表示，对学生研究导师这样的情况 “闻所未闻”，“撰写论文是公共的学术行为，导师不应利用特权获得私利。即便是严肃的学术研究需要，导师也应该避嫌，学生研究你，他（学生）敢做出客观地、公正地研究吗！”

该报道说，从知网上检索来看，题目中出现“张楚廷”的论文有近百篇。其中，从2005年到2019年共有硕博士毕业论文18篇，其中15篇作者均来自湖南师范大学，有9篇都是在“张楚廷”作为指导老师的指导下完成的。 论文中不乏大量篇幅来描述研究对象“张楚廷”的个人成长史、学术研究经历，以及作者对其的高度评价。而面对争议，有张楚廷的博士生接受受访时表示，“张楚廷带过许多博士生，只有少数人论文写的是他的思想，不能认为有学生研究老师，就是拍马屁。张老师对湖南师大功不可没，学术和道德上都很了不起，网友不应该盲从，应该理性判断，自己去看看论文是不是真的没有学术含量。”