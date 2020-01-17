用不用华为: 考验英国退欧时代外交政策

英国用不用华为发展英国的5G战略成为考验议题。在华为的问题上，英国首相约翰逊似乎正在努力做到两全其美。然而，如果这一推理也适用于脱欧后的英国，那接下来的问题是，约翰逊政府会在多大程度上敢于冒着激怒美国的风险让华为参与本国的5G规划。

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据英国金融时报今天报道说，华为问题考验英国退欧时代外交政策。该报道并说，目前欧洲各国都在安全上严重依赖美国。约翰逊政府会在多大程度上敢于冒着激怒美国风险，让华为参与英国5G建设？

英国首相鲍里斯•约翰逊(Boris Johnson)周二在接受英国广播公司(BBC)采访时表示，在他的治理下，英国打算扮演“其传统角色，即充当欧洲大国与美国之间的桥梁”。该报道认为，这一说法忽略了一个核心问题：几十年来，正是英国的欧盟(EU)成员国身份才使得伦敦在美欧关系中对华盛顿有着极其重要的意义。它还忽视了，德国在1990年重新统一之后，柏林是如何一步步成为华盛顿在欧洲首屈一指的伙伴的。

然而，美德关系在特朗普担任总统期间出现恶化，约翰逊或许觉得他可以在英国于1月31日正式脱欧后利用这一契机 更不用说假如特朗普在11月赢得连任的话。

据该报道称，英国作为美欧桥梁的想法在接下来几年将面临严峻考验，主要原因在于，一些更大的地缘政治力量正在塑造世界格局。根本的一点是，美国已将中国认定为其21世纪的长期竞争对手。这一立场得到了来自两党的广泛支持，以及大量美国商界人士的力挺，必将在特朗普政府届满后延续下去。

华盛顿正在施压其所有欧洲盟友（但尤其是英国），不要让中国企业华为(Huawei)参与对各国经济的技术发展至关重要的5G移动网络的建设。上周，到访伦敦的一个美国代表团警告英国人，华为参与英国的5G建设将构成严重的安全风险，因为美国人认为，该公司归根结底受制于中国政府影响。

报道称，一种危险是，美国、加拿大、英国、澳大利亚和新西兰之间的“五眼联盟”(Five Eyes)情报共享安排或将遭到破坏 这也是澳大利亚政府2018年决定将华为排除在本国5G建设之外的部分原因。

值得注意的是，德国政府也注意到了来自华为的潜在威胁。根据去年12月曝光的一项法律草案，任何带来“不受宪法控制的政府影响、操纵或间谍活动之风险”的公司，都应被排除在德国的核心和外围5G网络之外。

围绕脱欧后英国与欧盟的关系，约翰逊将因提出英国应该“鱼与熊掌兼得”而被永远铭记。而在华为的问题上，他似乎也在努力做到两全其美。在接受BBC采访时，他表示自己不会损害英国在“五眼联盟”系统中的地位，但他希望为英国人民提供最好的5G技术。这意味着，约翰逊政府将允许华为至少部分参与，有可能仅限于5G网络中所谓的“非核心”部分。

英国国内情报机构“军情五处”(MI5)的负责人安德鲁•帕克(Andrew Parker)本月表示，没有理由担忧华为的参与会破坏“五眼联盟”的合作。

正如哈维•莫里斯(Harvey Morris)去年在《中国日报》(China Daily)上撰文所言，英国设有一个“华为网络安全评估中心”(HCSEC)，在该中心，华为雇员在英国政府的情报机构“政府通信总部”(GCHQ)监督下工作。该中心所设的监督委员会(Oversight Board)去年发布了一份报告，对华为的安全系统存在的缺陷表示了一定的担忧，但暗示这些缺陷不是中国政府干预造成的。

该报道说，在一些重大的外交政策议题上，如伊朗核协议，约翰逊政府站在法德一边。但目前，所有欧洲国家在安全上都严重依赖美国，尤其是在对俄关系方面。正如Mercy Kuo写道：“只要这种局面不发生变化，欧盟及其成员国在地缘政治上将继续与美国、而非与中国保持近得多的关系。”然而，如果这一推理也适用于脱欧后的英国，那接下来的问题是，约翰逊政府会在多大程度上敢于冒着激怒美国的风险让华为参与本国的5G规划。