纪录香港反修例运动摄影及文宣著作《谁卫我城》《呐喊》将出版

两本纪录香港2019年反修例运动的著作：《谁卫我城》以及《呐喊》，即将面世。前者内容收录了去年长达六个月前线记者及摄影师现场第一手镜头捕捉下的影像；后者则收录了反修例运动出现的文宣艺术创作。根据两书的出版人宣称，售书利润将全数拨捐慈善、非牟利及其他有心阻止和有意义的倡议。

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根据Defiance-voice-hk网站，这本纪录香港觉醒的摄影集《谁卫我城》，纪录了从庞大游行开始的抗议运动，引发警方动武拘捕，转而大肆破坏，最后（区议会）选举大获全胜的整个过程。包括了世界上一些最优秀的本地和国际摄影师，都成为了历史的见证者。摄影记者站在香港抗争的前线，用镜头捕捉了一些最细致情景及最关键时刻。出版人希望这本摄影集能让读者透过这些影像来重温这次不凡时刻，看看港人如何奋起抗争。这是关于觉醒的故事，由摄影师目睹并拍摄下来。

根据出版人表示，而、《呐喊》为《谁卫我城》的姐妹作，内容辑录今次香港抗议运动产生的艺术创作、口号及文宣。

自六月份首场大游行，抗议浪潮伊始，香港艺术家就大受街头连绵不绝的戏剧发展所启发。透过海报创作、涂鸦、广东话食字，以及网络爆红事物，他们的作品反过来又表达出大家的种种悲痛、愤怒和焦虑。在某些极低沉的时刻，艺术家带来了轻松舒解，从而注入动力让运动保持活力。《呐喊》的总编辑为 Childe Abaddon，他是连侬墙的众多创作人之一。

出版人声称，是次摄影集和文宣艺术图册出版计划，本出版团队本着不牟利的信念，售书利润全数拨捐慈善团体及援助组织，并尽可能在公平可行的方法下，听取书籍购买者的建议和投票来选择受惠慈善的机构和倡议。

《谁卫我城》 的总编辑为May James，她一九九五年入行从事摄影工作，主要拍摄运动项目及人像，曾在英国和香港工作。二零一九年六月起，她把街头摄影转为聚焦在爆发了的香港抗议运动。她的作品刋登于华尔街日报、卫报、金融时报和CNBC.com等；

另一位总编辑是屡获殊荣的摄影师Robin Moyer（马乐平）。他1970年在越南开始影像新闻工作者生涯，一九七八年起为TIME拍摄。一九八三至一九九八年，他成为TIME的首席合约摄影师，他的封面人像作品包括李光耀、昂山素姫、赵紫阳和邓小平；

充当美术指导的是Roger Black，过去半世纪是一名出版业的先驱美术指导和设计师，1970年开始设计工作，后来自立门户，曾服务过滚石杂志（Rolling Stone）、君子（Esquire）、新闻周刊（Newsweek）等著名杂志。

廖建明是《谁卫我城》的中文撰文，他过去30年在香港和美国从事新闻及评论工作，曾任信报财经新闻特别项目总监、苹果日报和香港经济日报评论版编辑。他曾为纽约太阳报写专栏，又是华盛顿邮报外交及国际事务网站 Post Global 的博客。他赢得一九九八年“人权新闻奖”的英文评论大奖。

担任英文撰文的是Keith B. Richburg（瑞凯德），任职华盛顿邮报34年，历任本地及全国新闻记者、外国新闻编辑，曾在东南亚、非洲、香港、巴黎及北京担任驻外记者20年。他获奖无数，包括两度荣获 George Polk Award：1993年报道索马里的国际报道奖，以及1999年报道亚洲经济危机的经济报道奖。他现任香港大学新闻及传媒研究中心总监。

《呐喊》的总编辑是Childe Abaddon，出身自90年代广告界，曾任数间4As广告公司 。由广告插图员开始到创作总监；担任中英文撰文的是王靖（Rachel Wong），毕业于香港大学比较文学系，曾任纪录片制作人、编辑、和自由记者，偶有涉猎社区参与艺术。

根据出版人的网页，捐助范围包括：本地人道支援组织，包括对受影响的人士提供法律、医疗及财务支援 ；支持与促进新闻自由，以及发展思想无疆的新闻工作；致力于保障和捍卫儿童和学生的权利及自由；﻿旨在解决和向社区提供促进心理和精神健康方面的资源。此外，出版人还欢迎

读者根据个人喜好提出慈善机构的建议。

有关出版日期及其他详细资讯，可透过电邮 info@defiance-voices-hk.com 作进一步查询。