网指刘鹤签协丧权辱国 有刘鸿章讥声

美国总统特朗普与中国副总理刘鹤2020年1月15日在白宫签署了美中第一阶段贸易协议。北京官方和中国媒体对美中第一阶段贸易协议正式签署齐声表示欢迎，称这一协议的达成是互利共赢，有利于美中两国，也有利于世界，符合中国改革开放的方向。相比美中两国官方对于协议的签署的高调赞扬，两国民间都存在批评意见。有中国网民将刘鹤与李鸿章类比，认为刘鹤与美国签订不平等条约“丧权辱国”。

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据美国之音报道说，中国官媒称美中首阶段协议“双赢”，学者赞而网民呛“刘鸿章”。

北京官方和中国媒体对美中第一阶段贸易协议正式签署齐声表示欢迎，称这一协议的达成是互利共赢，有利于美中两国，也有利于世界，符合中国改革开放的方向。经济学者指出，该协议如能切实履行，实际上是纠正了过去中国对美贸易中和国企与民企之间的不平等状况。

中国官方对美中达成第一阶段经贸协议表示欢迎。中国国家主席习近平通过中方牵头人刘鹤副总理在签字仪式上向特朗普总统转达了一封信，表示希望双方把协议落到实处。美中的第一阶段协议让贸易战停火，美国同意暂停加征新的关税，中国同意扩大采购美国的商品和服务，美国对中国已经加征的关税大体维持不变。公开的协议文本涉及知识产权保护、技术转让、汇率、中国扩大对美国产品和服务的采购、金融领域开放以及争端的处理等。协议实施的相关细则没有公开。

该报道说，中国官媒一改对这场美中贸易摩擦和美国所提要求的批评语调，不再重复“奉陪到底”或者“搬起石头砸自己的脚”之类的狠话，而是一律为这个协议的达成点赞。新华社报道说，这是一份基于平等和相互尊重的协议。报道认为，协议的签署标志着双方朝着解决问题的正确方向迈出重要一步。中共党报人民日报综合多位专家的观点，对协议内容作出相当正面的高度评价。周四的央视新闻联播也播放了一段大约两分钟的国际社会积极评价中美贸易协议的新闻。

该报道说，相比美中两国官方对于协议的签署的高调赞扬，两国民间都存在批评意见。有中国网民将刘鹤与李鸿章类比，认为刘鹤与美国签订不平等条约“丧权辱国”。

报道引述原北京天则经济研究所所长盛洪认为，过去美国对中国产品的关税是中国对美国产品关税的二分之一，美国企业进入中国市场在市场准入方面也不占优势，很多领域中国市场并不开放，美中双方签订协议，实际上是纠正了过去中国对美贸易的不平等。盛洪指，美国提出的结构性改革对中国是有好处的，只是对中国的某些利益集团不利而已。

据盛洪说：你要看一看中美原来的贸易状况，本身是不平等的，况且对不公平贸易的触动，对中国人民是有好处的，包括国有企业，在中国国内都不平等，国有企业有免费的土地，有大量贷款，民营企业是没有的，这些是不平等。我们要改革国有企业，不要让他有那么多特权，难道不是对中国人民有好处吗？开放互联网难道不是对中国人民有好处吗？所谓的不平等，实际上是对他们的利益集团不平等。

美国之音说，中国网民热议这一经贸协议。微博上有大量评论认为，中国在美方未降低关税的情况下做出了妥协让步。有网友感到不快，因为美国全面封杀华为，而中国制裁对台军售企业、实体清单到现在还没有下文。有评论称该协议是美日《广场协议》的翻版，还有网友留言讥讽称“刘鸿章”。与此同时，人民日报微博评论区仅显示了几条评论。

该报道说，美中首期协议签署的次日，中国股市并没有出现股民期待的利好行情，沪深两市均小跌约零点五个百分点。