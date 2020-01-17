罢免韩国瑜 高雄第一阶段支持票达标

台湾中央选举委员会17日公布确认罢免高雄市长韩国瑜第一阶段的提议人数达标，高雄罢免韩国瑜运动发起人尹立呼吁市府政务官退出选委会以利罢免案进行。

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据中央社今天报道说，罢韩一阶达标，发起人尹立吁高市府政务官退出选委会。

中选会今天公布确认罢免高雄市长韩国瑜第一阶段的提议达2万2814人门槛，将函请提议人领取第二阶段连署人名册。Wecare高雄发起人尹立吁市府政务官退出选委会以利罢免案进行。

高雄市选委会主委、副市长陈雄文接受中央社记者电话采访，他表示，选罢法没有规定政务官要退出选委会，高雄市选委会秉公处理罢免案；至于剔除1348份提议案，其中含死亡、有案在身、军公教人员等。对于韩国瑜是否重新兼任选委会主委，陈雄文表示，韩国瑜回选委会，只会引发口水战。

“Wecare高雄”、“公民割草行动”等团体发起罢韩提案在去年12月26日由罢韩领衔人陈冠荣提出，经选委会审查提议书报中选会，中选会指出，符合规定的提议人数为2万8560人，已达2万2814人的门槛。

尹立接受中央社记者电话采访时表示，不解剔除的1348份提案理由，要求中选会说明清楚，以免二阶连署再犯同样的错误。他说，为让罢韩案能顺利推动，呼吁市府政务官全面退出选委会，并盼市府不要以行政手段干预、卡罢免案。

尹立指出，依规定的罢免期程将会在新年期间展开第二阶段的连署，公民团体会在近期公布罢免总部，也盼返乡民众多留几天并参选连署，让连署通过、光复高雄。

据该报道说，高雄市公民数逾228万，依据选罢法规定，罢免提议阶段要有1%以上选民签署，即第1阶段要有2万2800份以上的提议书，第2阶段要有10%以上选民签署，第3阶段投票，同意罢免票数需多于不同意罢免，且同意票数达原选举区选举人总数的四分之一以上（约需逾57万票）。