蔡英文当选后美国军舰首穿台湾海峡

任何国家军舰穿越台湾海峡都成为敏感事件。台湾国防部1月17日称，美国一艘作战舰16日根据一般航行任务从西南海域，由南向北经过台湾海峡，台湾军方全程掌握，中方也表示密切关注并监视该舰。

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据美国之音今天报道说，台湾大选后美舰首度穿越台海，中方表示密切监视。据台湾国防部1月17日称，美国一艘作战舰16日根据一般航行任务从西南海域，由南向北经过台湾海峡，台湾军方全程掌握，中方也表示密切关注并监视该舰。

该报道说，这是在台湾总统蔡英文1月11日的台湾大选中以压倒性优势赢得连任后，美国军舰首次穿越台湾海峡航行。在此之前，中国自制航母“山东舰”曾经两度航行台湾海峡，台湾政府谴责此举试图影响选举。

据中国外交部发言人耿爽17日在例行记者会上表示，中方密切关注并且全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况。据耿爽强调，台湾问题事关中国的主权和领土完整，是中美关系中最重要、最敏感的问题。“我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，慎重妥善地处理涉台问题，以免损害中美关系和台海的和平稳定。”

报道称，美国海军第七舰队发言人凯利(Joe Keiley)表示，提康德罗加级(Ticonderoga-class)导弹巡洋舰夏洛号(USS Shiloh)是依据国际法例行通过台湾海峡。这位发言人还说，这项行动是展现美国致力于自由开放的印太区域。美国海军会持续在国际法允许的任何地方飞行、航行与执行任务。