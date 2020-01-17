解放军强化备战 一年两征兵

中国国防部宣布改革征兵及退役制度，解放军自今年起实行一年两次征兵两次退役，是继2013年调整征兵时间后，征兵工作又一次重大改革。专家认为，解放军征兵改革，有利于保持高度戒备。

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据中央社报道说，解放军兵员改为每年两征两退，官方说为保持高度戒备。

中共解放军今年起将征兵及退役周期从每年“一征一退”改为“两征两退”，引起注意。中国国防部今天说，此举是确保部队“始终保持高度戒备状态”，且“召之即来、来之能战、战之必胜”。

该报道说，中国国防部昨天透过官网回应说，解放军今年起实行一年两次征兵两次退役，是继2013年调整征兵时间后，征兵工作又一次重大改革。据中国国防部表示，这一改革是在保持年度兵员征集总量稳定的前提下，透过增加征集次数减少单次入伍新兵数量，保持兵员“平稳进出”，确保部队“始终保持高度戒备状态，召之即来、来之能战、战之必胜”。

在回应中，中国国防部说，此举对于进一步提升共军兵员征集和新兵训练素质，夯实部队战斗力建设基础，进一步浓厚“全社会尊崇军人职业氛围”，具有重要意义。

据中国国防部指出，实行“两征两退”后，仍以大学生为重点兵员征集对象，上半年重点征集各级各类院校已毕业生、高职高专毕业班学生和各类社会技能人才，下半年重点征集各级各类院校应届毕业生、在校生和新生。