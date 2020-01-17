中美贸易首阶段协定 网评4迹象显习或毁约

中美贸易刚刚签署第一阶段谈判协议，媒体与各界评论不一。有分析指中国的官方信息显示该协议脆弱，并没有照章执行的信心。有分析认为，多个迹象显示中国可能毁约。分析还认为，与特朗普签署贸易协议如此重要，中国国家领导人习近平却没有出席仪式。

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据消息树引述看中国消息说，中国或已发出4个撕毁协议信号? 特朗普也埋好升级伏笔。

该报道指自由媒体全民共振平台发言人李一平认为，中美第一阶段贸易协议刚刚正式签署，但中共已然发出了毁约信号。而特朗普签约时就有个特别安排，在为贸易战升级做铺垫。

该报道引李一平在其自媒体中分析，虽然第一阶段贸易协议刚刚正式签署，但实际上中美之间的摩擦才刚刚开始，而中共已然发出了4个毁约信号。第一个毁约信号是：习近平没有参加签字仪式。以前中共同那些小国签署协议时，习近平都参加，而这么重要的经济协议，习近平却没有来，这说明他不想承担签署协议的责任，在为今后毁约做好准备。

据称第二个毁约信号：刘鹤本来应当一月初就来美国签约，但推迟到1月13日。原因是1月3日美国斩首伊朗第二号人物苏莱曼尼，中东局势紧张，中共判断美国和伊朗可能开战，如果打起来，美国被牵制住的话，中共可坐收渔翁之利，不再需要签署协议。不料，伊朗服软了，刘鹤只好启程赴美。如果世界其它地方发生类似事件，美国被牵制住了，中共一定会趁机毁约。

第三，《环球时报》在1月6日发表社论称，中美不应签署第一阶段贸易协议，因协议的内容不完善、不合理，即使签了，也很难执行，走不远，应该再等等。李一平分析，环时是中共的喉舌媒体，其社论代表整个中共立场。环时说要耍赖，也就是中共想要耍赖。

该报道指第四个信号是，1月初，中共农业部部长韩俊表示，即使签订了第一阶段贸易协议，中国给各国农产品的配额也不会改变。而美中贸易协议要求中国在未来两年每年从美国购买400亿美元以上的农产品。这个金额比以往高出两倍。如果中共不改变配额，这个协议将如何执行呢？作为中共官员，除了最高领导人，其他人都不敢乱说乱动，也就是说韩俊的说法是习近平的意思。让韩俊代言，美国抓不到把柄，但体制内的人一听就明白了，这是缓兵之计。

据该报道说，中共在政治、经济、军事等各方面的准备都不充分。特朗普已经发话，如果不签的话，他将“万箭齐发”。那样的话，关税将全面提高，外资企业将加速逃离中国，国内企业将大量倒闭，中国的经济将出现断崖式的下跌。