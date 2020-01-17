赵紫阳逝世15周年防民众祭悼 墓园严控如变监狱

今天是已故中共前总书记赵紫阳逝世15周年，他的亲友和旧部属上午到北京昌平区的民间墓园拜祭，亲友形容墓园设有监控镜头，并有树木围起墓碑，“如同监狱”。批评认为，应该有很多人想祭拜凭吊赵紫阳，而赵紫阳又是公众人物，墓碑应该对外开放。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，赵紫阳逝世15周年，亲友祭拜指墓园如监狱。该报道引述香港媒体消息说，今天是已故中共前总书记赵紫阳逝世15周年，官方香港电台消息指，赵紫阳的亲友和旧部属上午到北京昌平区的民间墓园拜祭，亲友形容墓园设有监控镜头，并有树木围起墓碑，“如同监狱”。

该报道引述赵紫阳儿子赵二军说，墓地与之前购买时的情况很不一样，以前较开放自由，现在较为封闭，“与派出所、监狱一样”。据消息，赵二军指墓地设有监控镜头，并有树木围起墓碑，他相信是当局希望遮蔽墓地，不让老百姓找到其父母安葬的地方，不希望墓地成为“圣地”。

香港报道又引述已停刊的炎黄春秋月刊副总编辑王彦君说，去年10月赵紫阳骨灰安葬时，从远处已经看到墓碑，后来当局在墓园设置监控镜头，又不准前往献花拜祭的人拍照。他说，到了今天，当局更用树木及围栏包围墓碑，令人难以接受。据王彦君表示，应该有很多人想祭拜凭吊赵紫阳，而赵紫阳又是公众人物，墓碑应该对外开放。

中央社说，1989年北京爆发民主运动，赵紫阳被中共党内批评同情运动，同年被撤销党内职务，其后更被软禁。赵紫阳和妻子梁伯琪分别于2005年初和2013年底去世，骨灰一直安放在富强胡同6号四合院，赵家多年来与当局商讨下葬骨灰的问题，直到去年10月才得以安葬在北京昌平区民间墓地“天寿园”。