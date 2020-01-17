2019经济增长虽降至6.1% 官方称完成任务

中国官方今天公布的数据显示，2019年中国经济增速放缓至6.1%，贸易和商业信心下滑导致这项备受关注的指标降至近30年来最低水平。不过，这一增速仍落在了中国政府设定的目标范围内。中国统计局长今天指2020年经济稳定增长依旧可期，消费仍是主要拉动力。

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据华尔街日报今天报道说，中国去年经济增速降至6.1%，受贸易和商业信心下滑影响。

该报说，周五公布的数据显示，2019年中国经济增速放缓至6.1%，贸易和商业信心下滑导致这项备受关注的指标降至近30年来最低水平。不过，这一增速仍落在了中国政府设定的目标范围内。

经历多年的两位数百分比增长后，中国经济增速在2011年见顶，自那以后经济放缓逐渐加剧，在去年波及了国内许多领域，特朗普(Donald Trump)政府施加的贸易压力和关税措施更是让中国经济雪上加霜。

该报道称，即便如此，6.1%的经济增速仍落在中国政府制定的6%-6.5%的目标范围内，尽管较2018年修正后的6.6%增幅有所放缓。中国国家统计局认为去年国民经济运行总体平稳。去年第四季度中国经济增速为6%。

据路透社报道说，中国2019年经济增长6.1%完成目标，四季度显现企稳迹象。

据官方报告，中国四季度GDP一如预期同比增长6%，全年则勉力同比增长6.1%，实现年初制定的6-6.5%的增长目标。全年固定资产投资同比增长5.4%；12月单月工业超预期增6.9%，为去年3月以来最高。

报道引述分析人士指出，数据显示中国经济在去年末已开始企稳，考虑到面临的国内外复杂环境，6.1%的经济增长含金量较高，他们多认为2020年经济具备企稳改善潜力。此前国务院副总理刘鹤表示今年1月一些高频数据显示中国经济比预期的要好，对今年经济走势保持乐观。

路透社说，中国去年实现GDP同比增长6.1%符合年初目标，但逐季下滑的态势仍令市场担忧。对此中国国国家统计局局长宁吉喆周五表示，GDP的季度波动是正常的，中国不刻意地追求经济增速，而是追求有质量、有效益的合理增速，2020年经济稳定增长依旧可期，消费仍是主要拉动力。