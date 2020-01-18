中美签约不撤关税 有质疑北京奉陪到底还是奉赔到底

在美国不撤关税的情况下，美中两国签署了《第一阶段经贸协议》。中方签约代表、国务院副总理刘鹤还没回到北京，在中国管制严格的互联网上，就已有网民形容他是“刘鸿章”，像当年李鸿章签《马关条约》般丧权辱国。第一阶段协议对中国真那么糟吗？美国总统特朗普说，第二阶段协议要立刻展开谈判，但为何中国却又释出“以拖待变”的讯号？自由亚洲报道指，中国是否奉“赔”到底。

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据自由亚洲报道说，美国签约不撤关税，中方奉“赔”到底？

音乐声伴随着华丽水晶吊灯照耀，刘鹤陪着特朗普走上白宫东厅舞台，4位中国高层官员15日站在台上，看着特朗普喜孜孜地讲述《美中第一阶段经贸协议》的好，包括涵盖杜绝知识产权盗窃、强迫技术转移，以及更公平市场准入等问题。特朗普一人独讲超过半个小时，站着听讲的刘鹤，只能面无表情地听着特朗普数落中国各种不公平贸易作为。

该报道说，特朗普还点名进入中国市场时，遭遇不公平对待的美国企业，告诉他们，面对中国，膝盖不能软。特朗普说：“波音公司，当你想要和中国合作或卖飞机给中国时，你再也不用牺牲自己（得来不易的科技研发成果了）。美国企业，你们听到吗？你们再也不用割舍放弃任何东西了，‘要强硬、要强硬’！不能再让强迫技术转移的事情发生了。”

对中国要强势，特朗普的坚持还表现在关税上。他当着刘鹤的面说了不只一次，美国对中国约3700亿美元产品课征7.5%-25%的关税，“协议签署后继续存在”。另外，对特朗普竞选连任有加分的，还在于中国承诺未来2年内，会向美国采购产品与服务，金额高达2000亿美元。

根据第一阶段协议文本，为确保 “迅速有效”履行协议，美中双方将建立“双边评估和争端解决安排办公室”机制。显然特朗普政府清楚知道，中国过去在兑现承诺上的信用不佳，而这一机制确保美国能在中国违反承诺时增加关税，中国还不能报复。

该报道说，也难怪，就算中国官媒不断高调宣称，这是两国“互利双赢”的协议，还是有中国网民把刘鹤比成了“李鸿章”；更讥笑中国外交部曾说对美国打关税战“奉陪到底”的那股气势，怎么一下变成“赔钱”的“赔”，奉“赔”到底。