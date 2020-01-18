习近平今会昂山素季 推中缅命运共同体 齐拒国际宗教施压

中国国家主席习近平今天在缅甸首都与缅甸国务资政昂山素季会面。中国官方新华社说，双方除决定共建中缅命运共同体，并强调要发挥好中缅经济走廊的发展作用，全力落实皎漂专案。

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据中央社今天引述中国官方消息说，习近平访缅见昂山素季，共提建好中缅经济走廊。中国官方的新华社说，习近平上午在缅甸首都奈比多（Naypyidaw）与昂山素季举行正式会谈时表示，当前中缅都已进入国家发展的新阶段，双边关系面临新的发展契机；此次决定共同构建中缅命运共同体，开启了双边关系的新时代，推动中缅关系迈上新台阶。

该报道说，习近平针对发展中缅关系提出4点意见指出，一是加快发展对接，建好经济走廊。双方要推进两国经贸合作5年规划，有效对接发展战略；中缅经济走廊建设是双方共建“一带一路”的重中之重，要尽快提高两国人民特别是缅甸民众的获得感。

二是聚焦龙头专案，加强互联互通。双方同意发挥好皎漂（Kyaukpyu）专案对中缅经济走廊的示范带动作用，同时加快推进中缅边境经济合作区和仰光新城建设，从而形成经济走廊北、东、西三端支撑的整体布局。

三是扩大贸易投资，密切地方合作。中国与缅甸开展务实合作始终坚持正确义利观。双方要发挥好中缅经济走廊北端自滇入缅区位优势，促进云南等中国地方省分与缅方的交流合作，服务两国发展的大局。

四是深化人文交流，促进民心相通。双方要办好建交70周年庆祝活动和中缅文化旅游年，鼓励更多青年开展交流；要抓好中缅经济走廊沿线的民生、安全和基础设施建设，力争使更多缅甸基层民众早得实惠。

据中国官方消息，昂山素季表示，缅方高度珍视缅中友谊，希望继续做中国的好朋友。缅方愿积极推进缅中经济走廊建设，全力落实皎漂专案，加快推进交通、能源、产能、人文、边境、地方等领域合作，共同构建缅中命运共同体。据昂山素季指出，缅中关系的重要特点是相互尊重、相互理解、相互支持。长期以来，中国在双边和国际层面给予缅方宝贵理解和支持；中国的支持不是出于私利，而是为了捍卫公平正义，对于像缅甸这样的小国格外弥足珍贵。

中国官方媒体的消息说，昂山素季还表示，世界和平与发展、国际公平正义等问题还没有得到根本解决，有的国家以人权、民族、宗教问题为借口粗暴干涉别国内政，但缅甸绝不接受这种施压和干涉。希望中方继续在国际场合为缅甸等中小国家主持公道，为推进缅甸国内和平进程发挥建设性作用。

据报道说，对此习近平强调，路遥知马力，患难见真情。中国是值得缅方信任的好朋友。中缅共同宣导和践行和平共处五项原则，不仅互信互帮互助，树立了国家间交往典范，也为推动建立新型国际关系作出历史性贡献。据习近平还指出，中方一贯坚持尊重各国人民自主选择适合国情的发展道路，坚持不干涉别国内政。中方将继续在国际上为缅方仗义执言，支持缅方维护国家尊严和正当权益。

据中国官方消息说，会谈后，习近平与翁山苏姬共同出席多项双边合作文件文本交换仪式，内容涉及政治、经贸、投资、人文、地方等多个领域；当日，中缅双方发表“中华人民共和国和缅甸联邦共和国联合声明”。