习近平外访 发2020政法工作国安第一警示

中国国家主席习近平外访缅甸，官方媒体新华社今天发文，指习近平指示2020年中国政法工作要将国家安全放在第一位。消息没有指明习近平发出指示的时间地点细节。据新华社说，中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨在昨天举行的中央政法工作会议中，传达习近平上述指示。

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据中央社今天报道说，习近平指示2020政法工作，维护国安摆第一位。报道引述新华社消息，中共总书记习近平近日要求，政法系统在2020年要把“维护国家政治安全”放在首位，各级党委更要支持政法各单位依法履行职责，研究、解决制约政法工作的问题。

据官方消息，中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨在昨天举行的中央政法工作会议中，传达习近平上述指示。据习近平指出，2019年政法系统在维护国家政治安全、扫黑除恶、政法体系改革等方面取得成效，也为庆祝“新中国成立70周年”创造良好环境。

习近平表示，2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，政法系统要把维护国家政治安全放在首位，继续扫黑除恶，推进市域社会治理现代化试点，以建设更高水平的平安中国、法治中国。

该报道说，习近平还要求，各级党委要肩负起促一方发展、保一方平安的政治责任，支持政法各单位依法履行职责，选好配强政法机关领导班子，研究解决制约政法工作的体制性机制性、政策性问题，深入开展政法队伍教育整顿等。

报道称，该会议则强调，政法机关将以统筹推进全局性、战略性、基础性工作为立足点，以防控化解各类风险源为着力点，以扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点，着力提高政法工作现代化水平。