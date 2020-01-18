假博士? 蔡英文彪悍回应以身为伦敦政经学院博士为荣

台湾大选结束后，英国伦敦政经学院官方名义祝贺蔡英文连选连任，美国官方道贺敏感以博士称呼，均有挺蔡意味。台湾以及国际多达近两百位博士联署批评蔡英文博士论文造假，并在选前投票前夕国际运作责问蔡英文，遭到政治行为质疑。台湾官方多次澄清并证实蔡英文博士论文无假。台湾媒体今天指，蔡英文推特回应英国母校，称以身为伦敦政经学院博士为荣。

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据台湾上报今天报道说，LSE推特贴文贺校友连任，蔡英文转贴说：以身为伦敦政经学院博士为荣。

蔡英文总统顺利连任，她的母校英国伦敦政经学院（LSE）日前发布除发布新闻稿外，也在推特发文祝贺，蔡英文17日也转贴母校推特贴文，称身为伦敦政经学院博士为荣。

据该报道说，伦敦政经学院17日在推特上表示，“恭喜我们的校友蔡英文博士连任台湾总统”，且在句末放上中华民国国旗。蔡英文也转贴伦敦政经学院的贴文回应，“我永远以身为伦敦政经学院博士为荣。”

据该报说，不过，伦敦政经学院15日在官网发布的新闻内容却惹出争议，媒体人彭文正在脸书上指，“LSE出现一篇错误百出、张冠李戴的报导，”LSE的新闻稿中提到“蔡英文曾担任台湾副总统（previously served as Taiwan\'s vice president）”，并同时提到俞国华（Yu Kuo-hua），曾在1984年至1989年担任总统，等错误资讯。