华为获允在荷兰华为手机安装TomTom地图指引

据荷兰导航与数码地图公司TomTom周六（18日）公布，已与华为达成协议，将为华为的智能手机软件提供TomTom地图服务，可望弥补华为新手机无法使用Google Maps的缺陷。此前有消息指谷歌禁止华为新手机偷装谷歌软件。

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据东网今天报道说，取代Google Maps，华为与TomTom地图达成合作协议。

TomTom公司宣布与华为合作。该报道说，面对困境的中国电讯巨企华为传出好消息。荷兰导航与数码地图公司TomTom周六（18日）公布，已与华为达成协议，将为华为的智能手机软件提供TomTom地图服务，可望弥补华为新手机无法使用Google Maps的缺陷。

自华为被美国政府封杀后，Google亦暂停与华为的合作，使华为的新手机无法使用Google官方的Android作业系统，以及包括Google Maps在内的Google官方热门应用程式。分析认为，TomTom与华为达成协议后，意味着华为已可以利用TomTom的地图、交通资讯与导航软件，以研发智能手机系统及应用程式。

TomTom发言人梅尔斯泰（Remco Meerstra）表示，华为与TomTom的协议在前一段时间已经达成，只是一直没有公布。他亦不愿提供相关协议的进一步细节。