大国修宪寻终身制 习近平与普京遭指抱团挑战西式民主

俄罗斯总统普京本周提出修改宪法，把现在由总统掌握的任命总理的权力转移到议会。这被认为是普京企图在总统任期结束后依然可以大权在握，此举被部分批评人士认为，与中国国家主席习近平在2018年取消国家主席任期限制的举动相呼应。评论指普京与习近平联合挑战西方世界。

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据美国之音报道说，普京习近平修宪寻求终身制，挑战西方世界。报道引述美联社星期五（1月17日）消息，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平过去数年来将自己确立为世界上最强大的威权领导人。如今两人先后修改宪法，试图无限期延续领导地位。

俄罗斯总统普京本周三（1月15日）提出修改宪法，把现在由总统掌握的任命总理的权力转移到议会。这被认为是普京企图在总统任期结束后依然可以大权在握，此举被部分批评人士认为，与中国国家主席习近平在2018年取消国家主席任期限制的举动相呼应。

据该报道，在同一天，俄罗斯总理梅德韦杰夫及内阁集体辞职，梅德韦杰夫解释说：“总统决定要对俄罗斯宪法进行根本性修改，这将改变行政、立法和司法之间的权力平衡”。

报道引述法国世界报称，分析普京1月15日的年度讲话，他仍然迷恋权力，至少沉迷控制。同一天法新社也发问：普京新的出发，是不是为了更好的留下？

中俄先后两次修宪事件可能使习近平和普京能更久的担任这两个主要大国的掌舵人，但两国也在经济间谍活动和外交政策到民主与人权等问题上与华盛顿和西方分道扬镳。

据该报道说，在国际影响力方面，俄罗斯和中国都处在同一水平：中国通过其经济实力和不断增长的军事力量、俄罗斯通过插手叙利亚冲突等，试图影响海外选举或通过错误信息和网络攻击“挑拨离间”。

伦敦国王学院欧洲与国际研究系的拉蒙·帕切科·帕多（Ramon Pacheco Pardo）说：“普京相信俄罗斯今天比冷战结束时更加强大，包括在中东地区的影响力。因此，现在是继续掌权并使用这种权力的好时机。”

报道引述香港科技大学社会科学系名誉教授崔大伟（David Zweig）认为，很少有专制领导人放弃权力，他们总是相信只有自己才能拯救国家，想要证明了他们对权力的渴望在道德上是“正确的”。崔大伟还指出，普京和习近平都反映出威权领导人有一种倾向，即尽可能长时间地掌权，然后“死得其所”。

中国执政的共产党人粉碎了所有反对势力，并加强了对经济和公民社会的控制，所有的这一切都向外界展示了围绕习近平团结一致的形象。俄罗斯至少保留了一些多党民主的形式，但国家安全和经济部门仍然由普京做主。

据前克里姆林宫演讲稿撰写人、现为政治分析人士的阿巴斯·加里亚莫夫（Abbas Gallyamov）对俄罗斯Vedomosti报说：“这就是为什么他现在试图同时解决两项任务，第一个是向社会证明不仅没有停滞，相反有改革；第二就是确保自己的政治未来。”

据美国之音说，普京将他的修宪提议作为加强议会和支持民主的一种方式。克里姆林宫的批评人士称，拟议中的改革是普京为了保住自己的统治。当习近平在2018年3月取消任期限制时，几乎没有人表示异议。官方的解释是“"党的总书记、党的中央军委主席、国家中央军委主席、国家主席的任职规定保持一致”，其他的解释也没有被讨论，甚至有共产党背景的学者也说这个问题是一个禁忌话题。