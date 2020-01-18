孟晚舟又出庭 引渡案仍天长日久 或认美国指罪但加国无罪

被加拿大当局拘捕的华为副董事长孟晚舟，在当地时间星期五现身温哥华的卑诗省最高法院，出席引渡聆讯前的预审程序。孟晚舟的辩护律师表示，加拿大没有禁止商人与伊朗做生意，孟晚舟未有触犯加国法律，未能达到引渡美国的要求，并认为如果引渡孟晚舟到美国可能会开先例，干预加拿大的外交权力，并认为事件涉及重大公共决策，应由议会决定。根据加拿大公布司法文件，香港汇丰银行HSBC早于2013年知道华为与星通关系。

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据苹果日报今天报道说，孟晚舟现身法院，律师辩称在加国没犯法，分4次庭审至11月。根据法庭安排，对孟晚舟的庭审会在1月到11月期间分四次进行，涉及孟晚舟被控罪名的三个方面，包括是否双重犯罪、加方逮捕的程序问题，以及美方指控罪名的部分。其中下星期的首次庭审预计进行5日。

该报道说，穿着橙色大褛的孟晚舟现身法院，她表现严肃，未有回应在场记者提问。孟晚舟的律师向法院提交文件，指加拿大未有禁止与朗做生意，当局更是鼓励包括银行在内的企业与伊朗做生意，孟晚舟的行为没有违反加拿大的法律，因而无法达至引渡到美国的其中一个要求，就是指控的罪行，要在美加两国同属犯罪行为。

报道称，孟晚舟的律师更批评，美国法律已经变成加拿大法律，认为一旦法院批准孟晚舟引渡到美国，将会开极坏的先例，干预加拿大的外交权力，认为案件应交予议会决定，而非由司法人员决定。

加拿大法院预计在当地时间星期一，进行孟晚舟的引渡聆讯，预计将进行四日，然而，控辩双方亦已提示法官，由于已经提交新的文件，双方或需更长时间进行辩论。

控方早前提交法院的文件指出，孟晚舟涉嫌误导汇丰银行隐瞒华为和伊朗的业务，已经构成欺骗银行，行为在加拿大和美国都属于违法，符合引渡所需的双重犯罪原则，聆讯无关美国制裁令。