开国及国父级后代故宫豪车撒欢引怒了全中国 恐触习圣威

中国国家主席习近平在故宫博物院迎接来华进行国事访问的美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅

中国传是开国元勋级别的国父高官后代，炫美与炫富炫特权，开豪车在故宫昔日皇上太和殿前空旷广场撒欢吹嘘网文，引发全国愤怒。网上人肉搜索指特权违禁进入故宫豪车撒欢的红后代，家中红色渊源或曝料是中共长老，与毛泽东井冈山共事的何长工，但没有官方消息证实。网络指能够开禁国家级禁令者特权非比一般。官方媒体加入批判。撒欢者道歉撤文，但全国怒火继续燃烧，甚过对武汉肺炎的危机关注。

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据英国广播公司报道指，为什么中国女子开越野车进故宫引发众怒。

中国微博刊发的“赶着周一闭馆，躲开人流，去故宫撒欢儿，”署名博主配文与图片，显示博主和同伴在停在故宫里的越野车前摆出多个姿势拍照，在中国网络引起愤怒大火。该女子在社交媒体上晒出了自己驾驶豪华越野车进入紫禁城的照片，在中国引发轩然大波。故宫博物院周五（1月17日）连夜致歉。

在多张发布到微博上的照片中，网名为“露小宝LL”的女子和另一名同行者倚靠在黑色的越野车前，背景是北京故宫的太和门广场。

该报道说，尽管该博文被删除，但它在中国社交媒体迅速引发热议。故宫博物院曾多次声称，这座有600年历史的宫殿禁止任何车辆通行。

网名为“露小宝LL”的网友周五（1月17日）在微博上传了四张在故宫拍摄的照片。照片中，除了晴朗的蓝天和空旷无人的皇家宫殿，还有一辆黑色的奔驰越野车。“赶着周一闭馆，躲开人流，去故宫撒欢儿，”这名博主在配文中写道。图片上，她和同伴在越野车前摆出多个姿势拍照。

根据规定，故宫每周一都将例行闭馆，以便进行维护和翻新工作。

她的微博迅速被广泛转发，#开车进故宫#一度成为热门讨论的话题。愤怒的网友们指责她在闭馆时，将私家车开进禁止车辆通行的殿前广场上。

该报道说，目前当事人的微博已被清空，她的头像也从自己的照片换成了毛茸茸的卡通玩偶蒙奇奇。

在“露小宝LL”删除了原始帖子后，网友们在多个平台转发截图。一名微博用户说，“删除是没有用的，全国人都看到了…...”，并要求故宫博物院给出解释。

英国广播公司说，网友们质疑的焦点在于，前故宫博物院院长单霁翔曾在多个场合提及故宫禁止任何车辆进入的规定，即使是国宾到访。在一段广为流传的视频中，单霁翔说，法国前总统奥朗德（François Hollande）在2013年来访时，在他的坚持下，最终只能步行进入。

故宫博物院在周五（1月17日）晚发布声明，确认该事件属实，并向公众道歉。“故宫博物院对此深表痛心，”故宫博物院在声明中说。

然而在声明中，故宫博物院并未进一步交代事件的前因后果，这让争议并未平息。

报道称，微博认证信息显示，这名名为“露小宝LL”的年轻女子是中国国际航空公司的乘务员。但该公司随后对媒体表示，这名女子已经离职。考虑到这名女子此前曾发布她在豪华游艇上的照片，很多用户推测该女子来自富裕背景。

还有网友发现，该女子曾在微博上自称自己是一名建国元勋的孙媳妇。

“有钱与权真好啊！社会果然是社会，从来都是不公平的，”一名网友评论道。

据该报道说，约有1900万游客参观了紫禁城。“我们小心翼翼守护故宫一草一木，现在都被权贵的车轮碾的跟600年的青砖地面一样，坑洼破碎了，”另一名网友说道。

据中国媒体《新京报》报道，一名自称是女子朋友的人士表示，她是受故宫博物院邀请参加活动的，但该说法并未得到证实。

故宫曾是中国最后两个王朝即明朝和清朝的皇家宫殿，作为中国的政治中心长达近500年。它是中国保存最完整的古建筑群，也是北京最具标志性的地标，每天都有成千上万的游客到访。

近年来，故宫推出了大量玩偶、化妆品等文创产品，受到了很多年轻人的欢迎，还首次举办了灯光秀等活动。但故宫也多次爆发争议事件。2015年，一名年轻女子在故宫赤裸身体拍照，遭到指责。

2011年，故宫先后发生文物被盗和工作人员摔碎藏品事件，引发批评。

此次事件让故宫在新的十年伊始，面临着新的信任危机。

该报道说，目前，社交媒体上的讨论仍在继续，但有很多网友发现相当多的帖子已被屏蔽，话题遭到删除。

官方媒体《人民日报》周五（1月17日）发布评论指，闭馆日开越野车进故宫，点燃公众怒火的是“特权”。《环球时报》总编辑胡锡进也评论称，此次事件是对“特权的滥用”。